Subestima Rómulo Cesar derrota de Morena en Coahuila

*Asegura, «Fue una elección muy local»

Por: José Medina

César Pérez Sánchez minimizó la derrota aplastante de Morena en Coahuila, donde fueron 16 diputaciones locales las que se llevó el Partido Revolucionario Institucional PRI tras la jornada electoral de ayer.

Pérez Sánchez argumentó que la derrota de la 4T se debió a una serie de actos ilícitos, que la presidenta de Morena ha estado documentada y dando seguimiento, aunque fijó el punto que cada entidad tiene varias particularidades.

«El caso de Coahuila, es uno de los Estados que no se ha logrado librar de la dictadura perfecta, y esto no nos mella, va a ver mucho trabajo, y va haber retos importantes.

Fue una elección demasiado local, hay que recordar que fue solamente al Congreso, no hubo alcaldes ni gobernador, y eso no refleja el sentir del morenismo a nivel nacional.