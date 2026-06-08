Una Tras Otra/ ¿Quién perdió en Coahuila?

Por Jesús Hernández García. -RESULTADOS ELECTORALES NO FAVORECEN A MORENA EN COAHUILA…Los gobernadores de Coahuila y de Tamaulipas no cuentan con un permiso especial para ingresar o salir del vecino país del norte, versión que se difundió a raíz de presunta cancelación de visas a, ALFONSO DURAZO y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Fue el departamento de Seguridad Nacional del Gobierno norteamericano quien dio a conocer lo anterior al Diario La Opinión, medio que publicó una solicitud de información que se hizo a la dependencia y en la que se incluye la negativa.

La petición de información la llevó a cabo el rotativo, tras la difusión de que a ambos mandatarios se les habría cancelado la visa por presuntas investigaciones en su contra.

En el terreno político-electoral el mandatario tamaulipeco admitió la derrota de MORENA en Coahuila, entidad donde, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, es delegado Secretaria de Bienestar Social y por lo mismo se encarga de operar los programas del Gobierno de, CLAUDIA SHEINBAUM.

En ese contexto, VILLARREAL ANAYA, reconoció que los resultados preliminares de este domingo no favorecen a MORENA en el estado de Coahuila, en donde el PRI lleva ventaja en 16 distritos electorales para renovar el Congreso Local.

El mandatario dijo a reporteros estar enterado por los medios de comunicación de que efectivamente hay una ventaja porcentual a favor del Revolucionario del Revolucionario Institucional, lo que colocaría a MORENA en una segunda posición luego de celebrado los comicios del domingo.

VILLARREAL ANAYA, dejó en claro que su hijo, AMERICO VILLARREAL SANTIAGO, es Delegado de Bienestar en aquella entidad federativa, esto en razón a que se le ha mencionado como operador de la 4T para dicha elección.

Quien sí minimizó la derrota de MORENA en Coahuila, fue, RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ, bajo el argumento de que hubo irregularidades, secundando a la dirigente de ese mismo partido, ARIADNA MONTIEL REYES, que se estrena con la primera derrota y ahora busca impugnar la elección.

UNA TRAS…NO SE DEFINE “MAKYTO…El que no se define, y ya no lo hará, aplicando la Máxima que reza, chango viejo no aprende maroma nueva o aquella otra, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, es el mentado hijo de MAKY, o sea, CARLOS “MAKYTO” PEÑA ORTIZ, cambiando de color, como de pañal cada que se hace del baño.

El incendiario imberbe un día amanece blandiendo la bandera del partido que regentea “El Mecha Corta” de, MANUEL MUÑOZ CANO y el otro, como si nada, la guinda en eventos de los que se a apropia y en horario de oficina, valiéndole chorizo, como dice el mejor periodista de nivel internacional, JULIO LOYA GUZMAN.

Al sujeto, de malas mañas, le ha dado por fustigar hasta a los de casa, no importa que se trate del primer morenista de Tamaulipas, de forma irrespetuosa también le ha dado por faltarle al respeto, seguramente que siguiendo la conseja de su mentora.

El bullicio que caracteriza al “Primer Damo” de Reynosa pudiera ser de sus últimos desfiguros, así como en Coahuila ganó el PRI y perdió MORENA, así le ocurrirá al peor edil que ha padecido el municipio más poblado de Tamaulipas.

1.-UNA TRAS…CALIENTA RELEVO EN EL PT…En el relevo generacional, obligado, en las filas del Partido del Trabajo es importante ubicar al joven oriundo de Río Bravo, RUBÉN HERNÁNDEZ, llamado a relevar a figuras que, en su momento, han sido determinantes en el crecimiento del partido y cuyo transitar no es posible frenar, menos ahora que se está en la antesala de un proceso electoral que marcará la historia de México y de Tamaulipas.

Río Bravo ha sido, por muchos años, semillero de grandes figuras, la incursión de, RUBÉN HERNÁNDEZ, no es reciente, al joven le han tocado las buenas y las malas en cada una de esas etapas ha salido avante y acumulado experiencia.

En el Comité Ejecutivo Nacional del PT se le ve como un elemento clave en la vida partidista de Tamaulipas, las simpatías no son pocas, hasta, ALBERTO ANAYA, le dispensa su amistad y reconocimiento.

Más de 12 mil filiaciones de nuevos militantes en Tamaulipas dan muestra de su titánico trabajo, esa es una de las razones por las que se le ubica en una nueva encomienda, necesaria y oportuna para lo que se vendrá en el 2027 y 2028.

2.-UNA TRAS…LISTOS PARA FESTEJAR EN NUEVO LAREDO…Todo está presto, puesto y dispuesto para que el municipio más próspero de Tamaulipas, el de mayor intercambio comercial con el vecino país del norte y el principal puerto fronterizo que ha sido conducido con total atingencia y con una dinámica población agradecida, celebre este 15 de junio su 175 aniversario.

Su incansable alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROSAS, se concentra afina cada uno de los detalles para que Nuevo Laredo siga brillando y avanzando por el camino del desarrollo y creciendo en su economía.

Y aunque en esto último, CANTUROSAS, está enfocada y concentrada, también se declara preparada para donde sea convocada por su partido, MORENA, luego de que concluya su encomienda en el 2027.

Las aspiraciones de, CARMEN LILIA, expuesto por ella misma, es continuar trabajando y que todo avance en Tamaulipas y seguir dando resultados.

“Yo ya no alcanzo la reelección, veamos que nos depara el destino, y obviamente el que manda en Dios” expresó ante los reporteros luego de la ceremonia de Honores a la Bandera, celebrada en Palacio de Gobierno.

3.-UNA TRAS…RETORNA BETO LARA AL PAN, BUSCARIA CANDIDATURA…Aplicando el dicho que reza; en política no hay sorpresas sino sorprendidos, ahí tienen que el diputado local con licencia, ALBERTO LARA BAZALDÚA, ya lo candidatean para ir en busca del relevo de, CARLOS “MAKYTO” ´PEÑA ORTIZ, enquistado alcalde del municipio más abandonado de Tamaulipas.

Pero, el millonario dirigente sindical no iría con MORENA de la mano, definitivamente que no, lo haría convencido por el Partido Acción Nacional, al que pertenece desde sus inicios en el terreno político y al que le debe el beneficio económico alcanzado junto con toda su familia.

5.-UNA TRAS…NI A LOS DE CASA MERECIÓ COMENTARIO TRIUNFO DEL PRI EN COAHUILA…A militantes panistas ocupando posiciones estratégicas no les mereció comentario alguno el triunfo preliminar del PRI en las elecciones intermedias para renovar diputaciones del Congreso Local de este domingo.

El sentir de algunos “connotados” priistas la caída nacional del tricolor continua, aunque si les genera un respiro la hazaña lograda en Coahuila, ahí donde LUISA MARIA ALCALDE y ANDY LOPEZ, debieron ser relevados ante presagio de tempestad de consecuente desastre.

En su momento y en la antesala del proceso electoral, la ex dirigente del PRI en Tamaulipas, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, auguraba un despertar tricolor, su experiencia lograda en el terreno electoral le dio la razón.

MORENA amagaba con impugnar el resultado avasallador de la elección, hasta con los marcianos, buscando justificar su fallida operatividad y con ello dibujando un panorama incierto para el 2027 y 2028, por el despertar social y sin importar los recursos de programas sociales federales beneficiando a millones de mexicanos.

6.-UNA TRAS…ADITORIAS, SOLO POR ENCIMITA…La eliminación de auditorías focalizadas en proyectos, programas y obras específicas para privilegiar revisiones globales por cada ente fiscalizador será un tanque de oxígeno que salvará a muchos osados enzoquetados en el fango de la corrupción y el saqueo.

Muchos desaseos podrán dejar de serlo y hasta permitir que los responsables de ello puedan seguir en la brega del erario, esto solo ocurre en la era de la 4T, una especia de, borrón y cuenta nueva, algo así como simplemente decir que, entre gitanos no nos leemos la mano.

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