Fortalece PC Tamaulipas capacidad de respuesta con la incorporación de equipo para rescates acuáticos y terrestres

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia y brindar una atención más eficiente a la población, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas, incorporó nuevo equipo especializado para operaciones de rescate acuático, terrestre y atención de incidentes de alto riesgo.

El coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que este fortalecimiento responde al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de mantener una institución mejor preparada, equipada y capacitada para salvaguardar la vida, el patrimonio y la integridad de las familias tamaulipecas.

“Este reforzamiento operativo permitirá atender con mayor eficacia contingencias derivadas de inundaciones, fenómenos hidrometeorológicos, incendios, accidentes carreteros, búsqueda y localización de personas, así como emergencias en zonas de difícil acceso”, dijo.

Precisó que entre el equipamiento adquirido destaca un aerobote Ranger 2026, con dimensiones de 20 por 8 pies, impulsado por un motor 7.4 litros tipo intraborda, diseñado especialmente para operaciones en zonas inundadas. Gracias a sus características, esta embarcación puede navegar en cuerpos de agua con apenas cinco centímetros de profundidad, lo que la convierte en una herramienta estratégica para realizar evacuaciones y rescates en áreas afectadas por inundaciones.

González de la Fuente, dijo también que durante los meses anteriores realizaron la adquisición de un camión motobomba Scania, equipado para la atención de incendios y dotado de herramientas de rescate hidráulico, indispensables para la liberación de personas atrapadas o prensadas en accidentes vehiculares. Este equipo especializado permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente en emergencias donde cada minuto resulta determinante para salvar vidas.

Puntualizó que la Coordinación Estatal de Protección Civil incorpora un vehículo Hummer todo terreno, dos vehículos tipo Jeep, un vehículo tipo RZR, cuatro cuatrimotos, dos lanchas de aluminio y una lancha especializada para navegación en mar abierto, unidades que fortalecerán la movilidad del personal operativo en diferentes escenarios de emergencia.

Todo este equipamiento se concentra en la Coordinación Estatal de Protección Civil, con sede en Ciudad Victoria, desde donde se mantiene en condiciones de operación permanente. De acuerdo con el tipo de emergencia que se presente, las unidades son movilizadas de manera inmediata hacia los municipios que requieren apoyo, acompañadas por personal especializado y capacitado en rescate acuático, rescate terrestre, combate de incendios, extracción vehicular, búsqueda y salvamento, garantizando una atención oportuna y eficiente en cualquier región del estado.

El coordinador estatal dijo que con este nuevo equipamiento, se incrementa significativamente su capacidad de respuesta para atender emergencias tanto en zonas urbanas como rurales, cuerpos de agua, costas, carreteras y terrenos de difícil acceso, permitiendo una intervención más rápida, segura y eficiente.

Para finalizar dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas continuará fortaleciendo sus capacidades operativas mediante la modernización de su infraestructura y equipamiento, consolidando una respuesta más efectiva ante cualquier situación de emergencia o desastre que pudiera presentarse en el estado, acciones del Gobierno de Tamaulipas que reafirman el compromiso de contar con una fuerza de respuesta altamente especializada, preparada para actuar donde la población lo necesite y en el menor tiempo posible.