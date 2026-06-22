T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO PERMITIRÉ, NI TOLERARÉ ABUSOS DE AGENTES DE TRÁNSITO: GATTÁS

X.- “Hay muchas quejas y no vamos a solapar este tipo de atropellos”, señaló tajante el edil victorense

EN plan tajante, certero y sin cortapisas, el alcalde victorense Eduardo “Lalo” Gattás Báez, señaló que, “no va a permitir, ni tolerar Abusos” de los agentes de Tránsito Municipal y, todo aquel que elemento vial que, sea sorprendido incurriendo en extralimitaciones, “se le dará a de baja”.

Y, TRAS advertir y sostener lo anterior el edil capitalino, aseguró que, todos los fines de semana que, se instrumenten los operativos anti alcohol, “personalmente, supervisaré la revisión que realicen los agentes de tránsito a los conductores de unidades motores, para evitar abusos”, y los protocolos de revisión, se desarrollen bajo las normas y reglas que establece el propio reglamento vial, remarcó.

PARA enseguida puntualizar que, “no porque no hayamos puesto al director de Tránsito Municipal, vamos a permitir este tipo de atropellos», aclarando que, al ser capital del Estado, “por ley la designación del titular no corresponde al alcalde, y, por consiguiente, el gobierno municipal, no participa en el operativo”, aclaró.

SIN EMBARGO, el alcalde Eduardo Gattas dijo que, “respetando la designación del director de esa corporación”, como autoridad, pero ante la mesa de honor y justicia, “tengo la facultad de dar de baja a todos aquellos agentes viales que, se salgan de la tangente, es decir, ante el abuso y los actos de corrupción en los que incurran los elementos de tránsito y, si hay alguna falta, “será esencial denunciarlas ante las autoridades competentes”, puntualizó.

EN otra de sus certeras apreciaciones, el presidente municipal Eduardo “Lalo” Gattás Báez, manifestó que, “lo que en el Gobierno Municipal de Victoria proyectamos y queremos, es que no se abuse del pueblo” y, por ello, “tengan la seguridad que, ante cualquiera tipo atropellos de los agentes de tránsito, obraremos en consecuencia”, así es que, “sobre aviso no hay engaño”, remató.

Y, “VELAR por los intereses de las familias capitalinas es y seguirá siendo mi franco deseo”, destacó el alcalde Lalo Gattás, detalle por el cual, si algunos de los elementos viales, “se extralimitan en sus actuaciones”, repito y sostengo, “eso no lo vamos a permitir” y, serán dados de baja, para que se siente un precedente y si hay gentes afectadas, “que interpongan sus denuncias”, precisó.

HAY que señalar que, el pasado fin de semana de forma sorpresiva, y en compañía del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, el alcalde Eduardo Gattas Báez, “arribó al punto de revisión instalado en la Calzada Luis Caballero, para verificar la atención, proceso e higiene del dispositivo con que se aplica la prueba a ciudadanos al volante”.

ES de esta forma, como el jefe de la comuna victorense Lalo Gattás Báez, “sale en defensa de las familias de los diversos estratos sociales”, para evitar que, ante los abusos de los agentes de tránsito, “la economía de los hogares, se vea afectada”, razón por la que reiteró que, “él personalmente, junto a su secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, realizaran la correspondiente supervisión, durante el desarrollo de los operativos anti-alcohol”.

ALUDIENDO el presidente municipal de Victoria Lalo Gattás que, “continuará la supervisión vial junto al personal de la Contraloría Municipal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de “garantizar que los operativos sean preventivos” y, por supuesto, se cumpla el objetivo principal que, “es el de salvaguardar la integridad de los victorenses”, finalizó.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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