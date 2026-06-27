Suma esfuerzos Armando Martínez en lucha contra el dengue

*El alcalde de Altamira refrenda el compromiso de trabajar coordinadamente para fortalecer las acciones preventivas en la zona sur del estado

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la Reunión Regional de Coordinación para la Prevención y Control del Dengue en la Zona Sur de Tamaulipas, donde reafirmó el compromiso de su administración de sumar esfuerzos con las autoridades estatales y municipales para proteger la salud de las familias altamirenses.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Salud del Estado, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, y contó con la participación de las alcaldesas de Tampico, Lic. Mónica Villarreal Anaya, y de El Mante, Lic. Patty Chío de la Garza, así como del presidente municipal de Ciudad Madero, Mtro. Erasmo González Robledo, además de autoridades del sector salud de la región.

Durante la reunión se analizaron estrategias conjuntas para reforzar las acciones de prevención, control y combate del dengue, mediante una coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de reducir la incidencia de esta enfermedad en los municipios del sur de Tamaulipas.

En su intervención, el alcalde Armando Martínez destacó que en Altamira se han impulsado importantes acciones preventivas.

«En Altamira seguimos dando resultados. Desde 2021 hemos fortalecido las acciones de prevención con la adquisición de vehículos y equipos de fumigación, además de mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Salud para reducir al mínimo los casos de dengue en nuestro municipio», expresó.

El jefe de la comuna reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades sanitarias para fortalecer las campañas de descacharrización, fumigación y concientización ciudadana, privilegiando la prevención como una herramienta fundamental para proteger la salud de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de mantener una estrategia permanente de combate al dengue, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y las instituciones de salud para garantizar el bienestar de las familias altamirenses.