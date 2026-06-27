Reportan 8 mil conductores de apps sin registro en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

El número de conductores que operan mediante plataformas digitales en Tamaulipas ronda los 12 mil, pero únicamente cuatro mil han concluido el registro obligatorio ante la Subsecretaría del Transporte estatal.

Armando Núñez Montelongo, titular de la dependencia, explicó que el proceso de regularización avanza de forma gradual por medio de operativos de supervisión.

Explicó que el trámite de inscripción no busca generar ingresos, sino establecer mecanismos de control que permitan reforzar la seguridad en el servicio de transporte por aplicación.

En cuanto a costos, recordó que el pago originalmente propuesto era de 100 UMAS, aunque fue reducido a 20 UMAS por decisión del gobernador Américo Villarreal, ajuste que, afirmó, facilitó la incorporación de más operadores.

Sostuvo que actualmente, el padrón estatal contempla cerca de 12 mil choferes, sin embargo, solo una tercera parte ha cumplido con la obligación de registrarse,

Núñez Montelongo dijo que la demanda de estos servicios ha crecido por la falta de transporte tradicional en horarios nocturnos, así como por la cobertura en zonas urbanas donde el servicio convencional es limitado.

Respecto a las tarifas, precisó que no son establecidas por el gobierno estatal, sino por las propias plataformas digitales.