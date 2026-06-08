EL ORÁCULO

Inicia la batalla por Ciudad Madero en 2027

GIL GALLEGOS por el PAN y ¿ERASMO por MORENA?

Por MARCELINO García Contreras

Las pesadillas tienen nombre y apellido

¿En Ciudad Madero se llama Gil Gallegos, quien aseguran, tiene “amarrada” la candidatura del PAN por la alcaldía, ahora la pregunta es buscara Erasmo González Robledo la reelección?

Veamos:

Con Erasmo no hay vergüenza, ni de Voluntad.

El ex priista y ahora morenista que gobierno Ciudad Madero, es considerado el peor alcalde que ha tenido esta petrolera Ciudad.

Los maderenses saben de lo que hablan, lo han padecido como diputado local del PRI, luego diputado federal – electo y reelecto- de Morena, y ahora como alcalde y hasta aquí lo consideran un inepto.

Aunque Erasmo González Robledo en las encuestas salga en primero, segundo, o tercer lugar 8 de cada 10 ciudadanos lo dudan, porque dicen cuando hicieron las encuestas, no hay confianza en el alcalde.

El resumen que hacen de Erasmo es letal… Inepto, mentiroso y el peor de los alcaldes

Gil Gallegos creció sin pisotear a nadie.

¿Y la pregunta de algunos maderenses?

¿Y quién es Gil Gallegos?

Gil Gallegos es un ciudadano que ha crecido, sin pisotear a nadie, ni hacerles daño a otros, él ha trabajado para la ciudadanía con respeto, tendiendo la mano, escuchando y sirviendo… ese es el que aspira a ser el candidato del PAN a la alcaldía maderense.

Por qué en un pueblo como Ciudad Madero en donde todos nos conocemos, el verdadero crecimiento nace de la unidad, de la empatía y del compromiso genuino con la gente.

Por eso Gil Gallegos, ¿Quién es?, es el ciudadano de Ciudad Madero, que ha crecido políticamente, sin herir, sin humillar, sin destruir, porque cuando un ciudadano crece haciendo el bien, crece con la frente en alto y con el respaldo del pueblo podrá llegar hasta- como dice Gil- donde el pueblo quiera porque el respaldo del pueblo se puede todo.

Oraculeros, el 2027 ya está a la vuelta de la esquina y vamos a ver más de estos escenarios, Se especula que las elecciones de 2027 plantearán a Morena Tamaulipas, una prueba ciertamente difícil que sus malquerientes califican como de sobrevivencia.

Nos Vemos por Tamaulipas.