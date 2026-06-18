Cierran tres escuelas por protestas

*Exigen salida de inspectora escolar

Por: Javier Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas (18 de junio de 2026). – Para exigir la separación del cargo de la supervisora escolar, la base trabajadora de la Zona Escolar 82 decretó la suspensión temporal del servicio educativo en seis escuelas.

Además, también se suspendieron actividades en la supervisión escolar, por lo que son siete centros de trabajo, los que permanecen con suspensión.

Con una manta que colocaron en el acceso a la escuela primaria Juan B. Tijerina, un grupo de maestros denunciaron diversas anomalías incluyendo actos de hostigamiento laboral.

“Fuera la corrupción y el encubrimiento. El veredicto de la Secretaría fue claro y no fue acatado. La supervisora nunca se retiró y la jefa de sector permitió el desacato con su complicidad”. Hoy intentan brincar la ley en instancias federales, exigimos que se aplique el dictamen ya”.

La suspensión de actividades se dio a partir de hoy en ambos turnos en las escuelas que pertenecen a la zona escolar 82, la escuela Juan B. Tijerina, la Corregidora y la Himno Nacional.

Los maestros exigen la intervención inmediata de la autoridad gubernamental y la ejecución y seguimiento puntual de la resolución de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que ordenó separar a la supervisora escolar de sus funciones en la zona escolar número 82 y concentrarla en el sector educativo número 10 desde el 1 de junio.

Cabe señalar que los maestros omitieron mencionar el nombre de la supervisora escolar por temor a represalias, y señalaron que se mantienen en asamblea permanente, destacando que la suspensión es una medida extraordinaria y pacífica, reiterando su compromiso con la educación pública, a la espera de una respuesta pronta que permita restablecer la normalidad en los centros educativos.