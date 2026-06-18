Dan licencia a 17 legisladores, van por gubernaturas

*Buscan competir por candidaturas estatales rumbo a las elecciones para gubernaturas de 2027

Ciudad de México (18 de junio de 2026). – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó licencias por tiempo indefinido a 17 senadores y diputados de la Cuarta Transformación que buscan participar en los procesos internos para definir candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

Durante la sesión de este miércoles se aprobó inicialmente un paquete de once solicitudes y, más tarde, otras seis licencias presentadas por legisladoras que prevén registrarse el próximo lunes en los procesos partidistas.

Desde la tribuna, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, deseó éxito a los aspirantes, mientras que legisladores de oposición demandaron que se eviten actos anticipados de campaña.

Entre quienes dejarán temporalmente sus cargos se encuentran los senadores Julieta Ramírez y Armando Ayala, así como el diputado Fernando Castro Trenti, quienes buscarán la candidatura de Morena al gobierno de Baja California.

También recibieron autorización la senadora Imelda Castro y los diputados Graciela Domínguez y Jesús Alfonso Ibarra, aspirantes a la gubernatura de Sinaloa.

La lista incluye además a Félix Salgado y Beatriz Mojica, por Guerrero; Raúl Morón, por Michoacán; Lorena Iveth Valles, por Sonora; Waldo Fernández y Judith Díaz, por Nuevo León; Jasmine Bugarín y Pavel Jarero, por Nayarit.

Asimismo, obtuvieron licencia los diputados Raymundo Vázquez Concha, Luis Humberto Fernández y Ulises Mejía Haro, quienes buscan contender por Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas, respectivamente.

Se prevé que el próximo martes lleguen nuevas solicitudes de licencia de otros aspirantes a cargos estatales.