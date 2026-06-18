Una Tras Otra/Mucho que celebrar en Nuevo Laredo

Por Jesús Hernández García.-El alcalde capitalino, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, no está obligado a pedir licencia para contender por una diputación federal en el 2027, como se sabe es su legitima intensión.

De esta forma se acallan los malsanos rumores esparcidos en torno a la inminente salida del edil de Victoria, quien para mala suerte de quienes pretenden ver tempestades en donde no las hay, se quedarán esperando a que ello ocurra.

GATTÁS BÁES, estaría obligado a solicitar licencia 90 días antes de la elección y con ello muy a tono con lo que establece la Constitución Política Mexicana.

Tiene derecho, se entiende, de participar en las encuestas internas de cara a la elección de coordinadores de los Comités de la Transformación y posibles candidaturas para el 2027.

A partir del 22 de junio comenzará el registro de los aspirantes de Morena, Verde y PT como coordinadores estatales, este miércoles por la tarde se debió conocer la convocatoria.

Por cierto, que, hasta la tarde-noche de este miércoles no se conocía el nombre de ningún diputado y senador tamaulipeco que tomara la decisión de dejar su curul en busca de una candidatura para las próximas elecciones.

En Sonora, al igual que en otras entidades como Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí el proceso se hará el viernes 26 de junio, pero el miércoles 14 se haría una pausa con motivo del partido de la Selección Mexicana contra Chequia.

UNA TRAS…DOS MENOS PARA GUBERNATURA…En la elección de candidato a gobernador para el 2028, en el caso de Tamaulipas, ya no participarían, los senadores, OLGA SOSA RUIZ y tampoco, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Ambos contaminados hasta la médula con temas de guachicol y vínculos delictivos que los hacen no ser dignos ni siquiera de continuar en la puja y fueron apercibidos de mejor considerar terminar su actual responsabilidad.

Hasta hace un par de días los dos, únicos senadores por Tamaulipas, hacían de todo para llamar la atención, pero recibieron la indicación de frenar su protagonismo y no provocar la reacción del gobierno vecino.

En la relación de los diez legisladores federales para solicitar, este miércoles, licencia e ir en busca de una gubernatura por la alianza conformada por MORENA-PVEM-PT, no aparecían los nombres de ningún diputado federal y menos aún de senador.

La que no se distraía en sus responsabilidades conferidas era la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, enfocada en organizar los festejos el próximo fin de semana del 175 Aniversario del municipio más próspero de Tamaulipas y el norte del país.

Se recuerda que por causas de fuerza mayor se hizo necesario suspender las fiestas y la ocasión para celebrar se difirió para el próximo fin de semana.

CANTUROSAS VILLARREAL, decidió no exponer a la población y aplazó el festejo del pasado domingo para el siguiente, la fiesta del próximo fin de semana se podría prolongar ya que habrá motivos para ello, eso se sabe y respira en el ambiente.

1.-UNA TRAS…SINALOA PARA EL PRI…En Sinaloa el PRI se perfilaba como el gran favorito a ganar las elecciones de gobernador en el 2027, bajo la voz de que, “es momento de unir fuerzas y sacar a Morena del Poder”.

Para lo cual se le pedía a @JorgeRoHe reconsiderar las alianzas y asegurar el triunfo de los candidatos del PAN.

De ser este día las elecciones de gobernador el PRI sería el ganador con un 22.7 por ciento, seguido por MORENA con un 20.0 Por ciento y en tercer lugar el PAN con el 17.8 por ciento.

2.-UNA TRAS…NO SE INVESTIGA A EMPRESARIO CON MOCHES…Finalmente; el Fiscal Anticorrupción del estado, ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPER, dio a conocer que la investigación contra el empresario, ISRAEL ALEJANDRO VALDEZ SÁNCHEZ, no se relaciona con “moches” sino más bien con una denuncia por presunta falsedad de declaraciones.

Negó que exista arraigo en su contra, pero se cuenta con medidas cautelares que lo obligan a permanecer en la capital de Tamaulipas salvo autoridad judicial y que el caso gira en torno a la entrega de pólizas de garantía vinculada a un contrato de más de 541 millones de pesos para distribuir despensas.

3.-Día de “parrillada” el fin de semana y con olor a destape, aquí en Victoria, habrá que conocer la sazón.

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