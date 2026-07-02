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Concientizan a trabajadores del sistema de justicia para adolescentes sobre la confianza en la función pública

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Matamoros, Tamaulipas. – Al ser la Confianza uno de los valores institucionales fundamentales en el proceso de reinserción social de menores de edad en conflicto con la Ley Penal, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Matamoros llevó a cabo una jornada de concientización para fomentar este valor en la función pública.

Para ello, se abordó la ‘’Regla de Integridad’’, la cual indica la importancia de brindar confianza a adolescentes sujetos a medidas no privativas de la libertad, sus familias y la ciudadanía en general que recurra a la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

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