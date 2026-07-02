Contratista de PEMEX denuncia agresión en la Refinería Madero; Fiscalía investiga

Por Diana Alvarado

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación tras la agresión física que sufrió un contratista al interior de la Refinería Ciudad Madero, hechos que dejaron como saldo una persona lesionada.

De acuerdo con la información recabada, el afectado fue identificado como Carlos de la «G», propietario de una empresa contratista que presta servicios a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Según su declaración, fue agredido inicialmente por el jefe de un grupo de andamieros y posteriormente golpeado por varios trabajadores.

Como consecuencia de la agresión, el contratista resultó con una fractura de nariz, por lo que fue trasladado al Hospital Civil de Ciudad Madero, donde recibió atención médica.

La víctima manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. En seguimiento al caso, el Ministerio Público ordenó la realización de las diligencias necesarias, entre ellas la valoración médica por parte de un perito legista, con el fin de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer más detalles respecto a las circunstancias en que ocurrió la agresión al interior del complejo petrolero.