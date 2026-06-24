T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EL COLMO: “JOTA ERRE”, EN NADA LE HA SERVIDO A TAMAULIPAS Y QUIERE SER GOBERNADOR

X.-HA PLANTEADO 7 INICIATIVAS Y LAS 7 LE FUERON RECHAZADAS Y, ADEMÁS QUE DIGA: ¿O, EXPLIQUE QUE HACE EN COMAPA REYNOSA?

LO inconcebible e inaceptable es que, un Senador de la Republica irresponsable e ineficiente como José Ramón Gómez Leal “el Jota Erre”, quien a la sazón “nada bueno ha aportado en favor de las y los tamaulipecos”, se ande haciendo campaña y anunciándose como aspirante a Gobernar Tamaulipas, ¿Cómo la ven?

LA PRETENSIÓN de este Senador, desde un marco con equilibrio político, “sería el Colmo”, porque honestamente, “una persona, como José Ramón Gómez Leal que, no le ha servido al pueblo” y que, tiene años ocupando cargos públicos, (eso habla de su oportunismo político, para él verse favorecido).

Y, AHORA “el Jota Erre”, como ya va de salida, “hace uso y gala de su postura de Senador, para andar recorriendo el estado y, proyectarse e intentar que MORENA, lo postule o lo perfile como candidato a Gobernador de Tamaulipas”. Eso, desde mi punto de vista, “sería un garrafal error de la directiva Morenista”, porque, (las endebles etiquetas políticas de José Ramón, son de tangible perjuicio a las familias tamaulipecas). “Los hechos están a la vista y hablan por sí solos”.

ADEMÁS, el Senador José Ramón Gómez Leal (el JR), “a plata limpia” dejó una muy mala etiqueta de trabajo, “cuando fue el Súper Delegado Federal en Tamaulipas, y, principalmente, cuando estuvo manejando a su antojo las aduanas de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, porque todo el tiempo, se rumoró fuertemente que, “él, era el principal auspiciador del contrabando del huachicol fiscal” y del contrabando documentado, valido tal vez, por ser “el ahijado político” del entonces ultra mega influyente Senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández.

“AGUAS, MORENA PODRÍA EUIVOCARSE Y POSTULARLO”

LO irremediable en este tenor es que, el alto mando de Morena en México, de buenas a primeras o, dicho de otra manera: (a la ligera) Pudiera equivocarse y definiera apoyar a un candidato como “el Jota Erre” quien, en primer término, (cuenta con presuntos nexos de huachicolero) y, lo peor es que siendo un político que, como regidor, diputado local y ahora como Senador de la República, repito, “en Nada le ha servido a las y los tamaulipecos”.

¿QUE HACE “EL JOTA ERRE” EN COMAPA DE REYNOSA?

OTRO espacio que, se presume que, “EL Jota Erre” José Ramón Gómez Leal ocupa y, (en el que al parecer manda) ES LA COMAPA DE REYNOSA, porque que este Senador, presuntamente impuso en puestos claves a varios empelados entre ellos al Gerente General Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega y a un joven funcionario aun funcionario de SEDUMA Federal.

LA INTERROGANTE es ¿qué hace el Senador José Ramón Gómez Leal en la Comapa de Reynosa y, porque, tiene metidas las manos? Si esto es cierto, como se sospecha, entonces con esto, se confirmaría que este SENADOR DE LA REPÚBLICA, ES UN OPORTUNISTA POLÍTICO. Cuya situación tendrá que ir saliendo a la luz pública porque, si un Senador como este, (hace uso el poder o de la tranza) para “manejar recursos en una dependencia ajena a su cargo en el Senado”, eso reflejaría la incursión del “Jota Erre” en el tráfico de influencias.

POR ello, le diré finalmente que, si se confirma que, José Ramón Gómez Leal, repito, tiene metida las manos y por este motivo manda y ordena en COMAPA Reynosa, esto, naturalmente, reflejaría que, (este Senador, aspirante a Gobernador), sería un perjuicio y, una seria amenaza para las y los tamaulipecos.

PEMEX Y PETROBRAS, PROYECTAN NEGOCIOS A FUTURO

Con la duración en principio de dos años, Pemex y Petrobras firmaron un memorando de entendimiento donde podrán identificar oportunidades para hacer negociaciones a futuro, las cuales dependerán de la firma de algunos instrumentos específicos, también de los análisis de viabilidad y obviamente de las aprobaciones de las instancias, los reguladores y las normas de gobernanza que cada país tiene. Dicho acuerdo abre oportunidades para maximizar las sinergias técnicas y optimizar la eficiencia operativa en las materias de refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas, recuperación de líquidos, confiabilidad de los procesos, gestión del mantenimiento, combustibles limpios, seguridad industrial, salud en el trabajo y protección ambiental. Se trata de abrir una nueva etapa de acercamiento entre dos empresas que comparten una misma responsabilidad histórica: contribuir al bienestar de sus países y al fortalecimiento de su soberanía energética.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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