Glosas

Por Miguel Garay Ávila

En Tampico, reunión nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, mañana

No ocurre seguido, ni siquiera a los cuantos años, es más, desde hace cerca de 30 años que Tamaulipas no había sido sede de la importante reunión nacional de la Comisión Permanente se Funcionarios Fiscales.

Es evidente que los manejos adecuados que se han dado en la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, en mucho favoreció que ahora fuera esta entidad federativa la que encabezara y fuera sede de tal reunión.

Por lo tanto, este jueves 25 de junio Tamaulipas vuelve a ser sede de esa importante reunión, donde titulares de las Secretarías de Finanzas de los Estados expondrán sus trabajos, sus experiencias en el manejo de las finanzas de cada entidad participante.

Y será el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, acompañado del Secretario de Finanzas de Tamaulipas LIC. CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ, quien ponga en marcha esos trabajos que permitirán a cada estado, avanzar en el buen trabajo administrativo en base a la experiencia que cada titular de finanzas exponga.

Indudablemente que este acontecimiento enaltece a Tamaulipas, pero también, a la zona conurbada del sur integrada por Tampico, Madero y Altamira, región que marca un importante crecimiento poblacional de acuerdo al INEGI y esto permitirá solicitar y que seguramente se aprobarán, mayores participaciones federales y estatales que redundarán en más infraestructura urbana y atención social para beneficio de las poblaciones.

Y también hace sobresalir a Tampico, como lugar clave para eventos de mucha trascendencia, ya sea de instancias gubernamentales, culturales, turísticos empresariales y hasta artísticos.

Se sigue consolidando Tampico, como centro de atracción de congresos, y de paso empuja a Madero y Altamira, que, por sus lados, tienen de atracción playa y complejos industriales respectivamente.

Y lo mismo relevante en todas esas actividades en el sur, es también parte de la atención de porque ese tema de finanzas se decidió que fuera aquí, dado enorme crecimiento sostenible, de lo que bastante enterado está el titular de esa dependencia estatal CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ.

Y precisamente RAMÍREZ GONZÁLEZ ha participado desde hace tres años y medio en la renegociación de la deuda con menores intereses y en todo un plan para una administración financieramente sana.

Seguramente los participantes se llevarán una muy buena impresión de cómo se vienen maneja son las finanzas en Tamaulipas, debido a la disciplina y atención impuestas por el titular de la Secretaría respectiva.

Tamaulipas recientemente fue reconocida por sus buenos manejos en las finanzas y se le ratificó la confianza que ha tenido desde hace más de un año u por lo mismo se la empresa encuestadora HR Rating le ha otorgado una calificación triple AAA.

El Secretario de Finanzas CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ tiene relativamente poco de haber incursionado en la función pública, no más de ocho años, como Secretario Administrativo en un Gobierno Municipal.

Luego pasó al Gobierno estatal en la actual Administración del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en una dirección dentro de la Secretaría de Finanzas en donde dada su experiencia y disciplina en el manejo de las tareas encomendadas pronto escaló hasta a la titularidad de dicha Secretaría.

Y ahí logra colocar pronto a esa dependencia en un referente de finanzas sanas que mantiene a la administración estatal en muy alto nivel de credibilidad y confianza.

Mi Correo glosasgaray@gmail.com