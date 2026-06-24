ENROQUE

ARMANDO, FIRME ENTRE LOS MEJORES

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Como ya es costumbre, el doctor Armando Martínez Manríquez se ha consolidado como uno de los alcaldes mejor evaluados de México.

De acuerdo con la encuesta difundida esta semana por la empresa Arias Consultores, el titular del ayuntamiento de Altamira obtuvo una calificación de 83.9 que lo posicionó como el munícipe número 2 entre 135 munícipes valorados.

Esto debido a la cercanía con la que el jefe edilicio gobierna al municipio y al fortalecimiento de la infraestructura urbana, el impulso a la economía local y a los programas de bienestar que ha dado el funcionario durante la gestión, gracias a lo cual el municipio se ha convertido en un destacado polo de desarrollo para el bienestar.

A decir de esta medición, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, apareció colocada en la posición 23.

COMPLICADO APROBAR LOS FILTROS

Si obtener una candidatura a un cargo elección popular siempre resulta complicado, lograrlo aprobando los filtros aplicados por Morena para seleccionar a los candidatos a los cargos públicos que estarán en juego del 2027, se ha convertido en una ardua carrera de obstáculos.

Ya no es suficiente, como en otras ocasiones, ser un político conocido y reconocido de los ciudadanos por su trabajo en territorio, la menor sospecha de que ha incurrido en actos deshonestos e ilegales, sería suficiente para quedarse fuera de la competencia.

La primera prueba que tendrán que aprobar los participantes para figurar en la lista de los elegidos será el de las encuestas, el segundo que la opinión de los votantes sea favorable y el tercero, carecer de antecedentes penales, además de lograr una calificación aprobatoria en los valores de lealtad y honestidad a la causa de la 4T.

Quiénes no aprueben estas medidas de control, automáticamente quedarán eliminados de la disputa interna de las diputaciones, locales y federales, y de los gobiernos municipales que formalmente se iniciará el próximo mes de septiembre.

¿Quiénes serán esta vez los candidatos?”, a estas alturas no se sabe todavía, aunque de acuerdo con filtraciones extraoficiales ya han empezado a vislumbrarse los nombres de algunos de los eventuales contendientes y de los que todo indica que se quedarán en el camino.

Divulgaciones recientes de Altamira, por ejemplo, anticipan que los interesados en participar en el proceso electoral del año entrante que ya pasaron todas las pruebas serían, la Secretaria de Bienestar, Blanca Guzmán, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez, la diputada federal Blanca Narro y el diputado local, Marcelo Abundis, quienes además son los más conocidos de los votantes.

También formaría parte del listado de los supuestos aprobados por la comisión nacional de elecciones la ex priista Griselda Carrillo Reyes.

Según la filtración, Ciro Hernández Arteaga superó también las pruebas de que, igual que los mencionados, es ampliamente conocido por los electores, sin embargo, existe un requisito que le podría causar problemas para colarse otra vez entre los palomeados que podrán enfundarse la casaca guinda, el de lealtad, ya que, el ex diputado no siempre ha apoyado al movimiento regeneración nacional.

Igual que Ciro, no son pocos los servidores públicos de Morena que, a causa de algunos impedimentos, podrían ver truncados sus planes de reelección. No mencionamos nombres para no herir susceptibilidades ni desacreditar honras, eso se sabrá cuando llegado el momento no se separen del cargo, como exigen las reglas de la contienda electoral.

REGIDORES EN TU COLONIA

En el municipio de Madero, por otra parte, ya salió competencia a las jornadas de asistencia social que semana a semana lleva a cabo el ayuntamiento a las colonias populares.

Con el lema “Regidores en tú colonia” el sábado 20 de junio, los regidores de oposición Mayra Ojeda Chávez, Vladimir Sosa Pohl y Leticia Vargas, apoyados por integrantes del Colegio de Abogados de Tamaulipas y el Instituto New Look, llevaron a los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo servicios gratuitos de asesoría legal, atención ciudadana y donación de medicamentos.

También les otorgaron sin costo alimentos como huevo y leche, igual que frutas y verduras a bajo precio para beneficiar a la economía familiar de los más necesitados, al mismo tiempo recibieron peticiones sobre problemas de agua, drenaje y rehabilitación de calles que afectan a los habitantes, todo ello sin pedirles la credencial del INE, condicionarles la ayuda ni utilizar dinero del pueblo.

Los gastos de la asistencia comunitaria la solventan con recursos propios y la suma de voluntades.

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