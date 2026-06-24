Reciben Capacitación Madres Buscadoras para Mejorar Búsqueda de Familiares

*Coinciden en ya no hallar culpables, sino el pronto retorno a casa de sus hijos

Raúl Gallegos

Con frases que salen del corazón y de las lágrimas de cada madre que busca a un hijo o familiar desaparecido. En Tampico se realizó una capacitación para colectivos de búsqueda que es impartida por expertos dedicados a esa labor en todo el país.

El colectivo de la zona sur «Unidos de Corazón hasta Llegar a Tí» encabezó este ejercicio dirigido a las madres que con el paso del tiempo se han unido para ser apoyadas y continuar con la búsqueda de sus hijos o familiares.

Dulce María Eligio del Ángel, señaló que se convirtió en madre buscadora hace 20 años, cuando su hijo Juan Alberto de la Cruz Eligio desapareció en la zona centro de Tampico.

«Tenía en ese entonces 19 años cuando desapareció, nunca llegó a su casa y hasta el momento no hay resultados de su paradero» explicó con la voz entrecortada y con un aliento de esperanza por volver a ver al jóven.

«Es un camino duro y cruel, pero tenemos las herramientas para seguir buscando. Ya no quiero hallar culpables, solo que regrese mi hijo a casa», declaró

Por su parte, Rosa Marina Balleza Hernández, destacó que ha visitado varios municipios de la entidad donde existe la probabilidad de encontrar a su hijo que desapareció en la colonia Borreguera.

Comentó, que a Noé Sandoval Valles se lo llevaron de la casa de su mamá para no verlo nunca más. El joven se dedicaba a la recolección de la basura pues era trabajador municipal.

«Aquí sigo en la búsqueda, no pierdo la esperanza», mencionó al mismo tiempo que se le hacía un nudo en la garganta.

El colectivo de madres buscadoras en la zona sur está a cargo de Elizabeth Mancha Ruiz quién tiene un puñado de mujeres que todos los días tocan las puertas de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con afán de conseguir apoyo que les permita hacer realidad su única encomienda, encontrar a sus hijos de cualquier manera.