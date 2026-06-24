Candelero

Responsable la Presidenta Sheinbaum de mantener la hegemonía de Morena.

Por Abraham Mohamed Z.

Para que Morena continúe manteniendo su hegemonía política en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum necesita resolver o atender en serio, meses antes de las maxi elecciones del 6 de Junio del 2027, los problemas de Seguridad y Violencia del crimen organizado, Corrupción y Crecimiento Económico que son 3 de los 7 delicados desafíos que enfrenta en su gobernanza.

De no ser así, serán millones los votos de castigo que depositen en las urnas electorales los ciudadanos indignados y desilusionados de Morena y su 4T, rechazando a los candidatos que ese Partido-Movimiento postule para los más de 5 mil cargos que estarán en disputa.

Te doy detalles de los 7 delicados problemas del país, riesgosos para que Morena, insisto, mantenga su hegemonía:

1.- SEGURIDAD Y VIOLENCIA.

Persiste todavía alta la tasa de homicidios dolosos, desapariciones y el control territorial de Cárteles criminales en varios Estados. Se reconoce que por la presión de EU ha aumentado y debe aumentar más el combate al narcotráfico y al Fentanilo.

2.- DESAPARICIONES Y DESATENCIÓN A MADRES BUSCADORAS.

Son más de 130 mil las personas reportadas como desaparecidas y grupos de Madres Buscadoras se quejan amargamente de que las autoridades no las apoyan en investigaciones y menos en su doloroso empeño de encontrar, aunque sean los restos de su desaparecido familiar para darle cristiana sepultura. Ellas con tristeza han comentado que la Presidenta Sheinbaum no las recibe para escuchar sus justas peticiones, pero si recibió al Pato Merlín.

3.- ECONOMÍA Y BAJO CRECIMIENTO.

A todos nos consta que el crecimiento de México ha bajado y los economistas consideran que eso se debe a la multimillonaria sangría de recursos al mantener el gobierno los programas sociales del Bienestar que se consideran electoreros, y además por no atraer nuevas inversiones y reducir el déficit fiscal.

4.-RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS.

Se mantienen tensas las relaciones con EU en Seguridad, Migración y Comercio por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

5.- CORRUPCION Y DEMANDA DE TRANSPARENCIA.

Millones de mexicanos consideran la corrupción en todas las esferas y niveles de la estructura política y gubernamental como uno de los principales problemas del país y obvio que se demandan resultados más contundentes sin que haya la descarada impunidad.

6.- INSEGURIDAD Y CONFLICTOS SOCIALES.

Transportistas, maestros, agricultores y otros grupos continúan realizando firmes y hasta violentas protestas y bloqueos planteando sus demandas de mayor seguridad en carreteras, mejores condiciones salariales, precios de garantía, etc. sin ser atendidos y sí reprimidos.

7.- IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS ESTRUCTURALES.

Se espera que, ante el riesgo de perder la hegemonía en las próximas elecciones del 2027, la mandataria consolide reformas en materia Judicial, Económica y Administrativa enfrentando resistencia política y desafíos de ejecución.

ADENDUM;

Hasta ahora la Presidenta Sheinbaum mantiene niveles de aprobación relativamente altos, pero el éxito de su gobierno y de su Morena para mantener el poder hegemónico, como te vuelvo a repetir, dependerá de que ella mejore atendiendo bien, cuando menos, 3 de los 7 problemas graves que padecemos para evitar así los millones de votos de castigo en las elecciones del 6 de Junio del 2027. Ya veremos…. ya veremos que pasará.

mohacan@prodigy.net.mx