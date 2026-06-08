Vámonos a pescar; amigos ISSSTE Tampico 2026 invita a la 1era. Edición de torneo de pesca

Por Lulú Peña Lara

Con la finalidad de convivir y celebrar el día del padre, amigos del ISSSTE Tampico 2026 está convocando a la 1era. Edición del torneo de pesca (especies varias) que se celebrará el próximo sábado 20 de junio del año en curso en Tildillos Playa Miramar en Cd. Madero, Tamaulipas, el registro de los participantes iniciará a partir de las 6:00 de la mañana y el cierre del torneo hora de término será a las 16:00 horas.

Las y los interesados podrán inscribirse al teléfono 833 152 8835 vía WhatsApp donde tendrán atención personalizada con la Lic. Gaby Maldonado, los costos de la inscripción en adultos es de $200.00 pesos, niños y niñas de 12 a 15 años $100.00., gratis para niños y niñas menores de 12 años.

En lo que correspondiente a la premiación el primer lugar para hombre será de $6,000.00 pesos, mujer $2,000.00 y niños $1,000.00 pesos, por su parte en lo referente al segundo y tercer lugar de todas las categorías se otorgarán premios de artículos pesca.

El Lic. Raúl Ernesto Flores Prieto integrante de los organizadores del evento recalcó que este torneo es una iniciativa de un grupo de amigos del ISSSTE del sur del estado, con el propósito de que los papás en compañía de sus familias disfruten de su día a través de un pasatiempo recreativo y deportivo que permite reducir el estrés, beneficia la salud física y mental, pero sobre todo fortalece los lazos familiares, concluyó diciendo.