ENTRE LÍNEAS
* EN TERRITORIO AVANZA DIPUTADA MAGALY DEANDAR EN REYNOSA…
POR: LIC. JORGE ARANO
CONFIRMADO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PARTIDO VERDE, EN LAS ELECCIONES DEL 2027 IRAN EN COALICCION CON MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO –PT- EN 16 DE LOS 17 ESTADOS PARA ELIGIR A LOS NUEVOS GOBERNADORES, SOLO QUEDO PENDIENTE EL CASO DE SAN LUIS POTOSI, ESTE ES ESPECIAL HOY GOBERNADO POR José Ricardo Gallardo “ El Pollo” del partido verde ecologista, su esposa la senadora Ruth González aspira a ser candidata las encuestas la colocan supuestamente en primer lugar en preferencias ciudadanas en base a ello insiste a ser la candidata.
REALMENTE ESTAN BUSCANDO UN CONCENSO O ACUERDO POLITICO, INCLUSO LA SENADORA DEL PARTIDO VERDE JASMIN BUGARIN TAMBIEN ASPIRA A SER LA CANDIDATA A GOBERNADORA POR EL VERDE ECOLOGISTA EN SU NATAL ESTADO NAYARIT, respecto al caso San Luis Potosí la senadora actual Ruth González Silva difícilmente procedería su candidatura recordemos las políticas anti nepotismo aprobadas y presentadas por Morena irían literalmente contra este principio legislativo.
ESTA MISMA LEY ANTINEPOTISMO DEJA EN AUTOMATICO FUERA DE LA CONTIENDA ELECTORAL AL SENADOR ACTUAL SAUL MONREAL DE MORENA – HERMANO DEL COORDINADOR DE BANCADA DE DIPUTADOS FEDERALES RICARDO MONREAL-, TRATA DE IMPONER A SU HERMANO COMO CANDIDATO apoyado por el actual gobernador de Zacatecas su hermano David Monreal Avila, así completarían tres sexenios en familia – tres hermanos gobernadores-.
OTRO DE LOS DAÑOS COLATERALES POLITICOS CON LA INICIATIVA LEY ANTINEPOTISMO SERIA EL SENADOR FELIX SALGADO MACEDONIO QUIEN INSISTE EN SER EL PROXIMO GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, ACTUALMENTE ESTA EN FUNCIONES EVELYN SALGADO COMO GOBERNADORA que viene siendo su hija, definitivamente tampoco procede la candidatura y que bueno por los antecedentes existentes.
AHORA EL PROCEDIMIENTO SERA QUE CADA PARTIDO POLITICO QUE VAN EN ALIANZA COMO SON MORENA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO, POR SEPARADO EMITAN SU CONVOCATORIA ENTRE SU MILITANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE QUIENES crean tener consenso mayoritario ciudadano paras ser candidato a gobernador, el proceso seria la encuesta ciudadana, el día 22 de junio iniciara este registro para quienes creen podrían ser gobernadores en sus lugares de origen.
PROMOVIENDO NUESTRAS TRADICIONES MEXICANAS, RECUPERANDO LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIAS INFANTIL EN SUS ETAPAS DE LA VIDA COMO ESTUDIANTES EN PRIMARIA, EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS HOY VIVIO LA ETAPA FINAL DE GANADORES DEL CONCURSO ESTATAL DE RONDAS INFANTILES Y SALTO DE CUERDA 2026, evento presidido por el gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal presidenta del sistema DIF-Tamaulipas, anunciaron la entrega de tabletas a cada niño y niña que participaron en la etapa final estatal.
ASI MISMO EL GOBERNADOR DR. AMERICO VILLARREAL Y SRA. MARIA DE VILLARREAL REALIZARON LA PREMIACION A LOS GANADORES EN EL GIMNASIO MULTIDISICIPLINARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA, ESTANDO PRESENTE MADRES Y PADRES DE FAMILIA APOYANDO con porras a sus hijos e hijas, mientras desarrollaban su talento de salto en cuerda o rondas infantiles, con canciones que nos hicieron recordar nuestra niñez de quienes hoy somos adultos, se están recuperando estos espacios de convivencia y ejercitamiento físico en niños y niñas de educación primarias.
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS ESTA CONSOLIDADA COMO ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, DE ESTA MANERA ES UN EVALUADOR OFICIAL DE HABILIDADES DE TRABAJADORES y técnicos artesanos, el rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado reafirmo la máxima casa de estudios respalda los conocimientos prácticos de personas que durante años han ejercido un oficio sin una carrera profesional, pueden obtener un certificado oficial que los avale para continuar y mejorar su desempeño profesional.
OFICIALMENTE DESDE HACE VARIOS AÑOS EL CONOCER CERTIFICO A LA UAT Y ACREDITO PARA ACREDITAR OFICIOS DE PLOMERO, MECANICOS, ALBAÑILES A QUIENES LES PUEDEN EXTENDER UN CERTIFICADO PARA DESEMPEÑAR SUS OFICIOS, RECIENTEMENTE ENTREGARON CERTIFICACIONES DE INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA a ocho productores artesanales de cuera tamaulipeca, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Dámaso Anaya Alvarado lo realizo posteriormente de haber recibido el reconocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial – IMPI-.
ESTE MARTES FUE DE TRABAJO ININTERRUMPIDO EN EL GOBIERNO DE MATAMOROS QUE ENCABEZA EL ALCALDE BETO GRANADOS, PRESIDIO EL PROGRAMA “MATAMOROS INFORMA” CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL RINDIO UN INFORME DEL TRABAJO DESARROLLADO Y EL BENEFICIO DIRECTO QUE TUVO para las familias, este día se sumó la oficina Fiscal del Estado con los servicios de trámites, posteriormente el programa “martes en tu colonia”, acompañado de la presidenta del sistema DIF-Matamoros Anita de Granados.
ESTA TARDE EL FISCAL ANTICORRUPCION DE TAMAULIPAS LIC. ANDRES GARCIA REPPER, NEGO QUE EXISTA ALGUNA PERSECUCION POLITICA CONTRA LA EXSECRETARIA DE BIENESTAR DURANTE GOBIERNO DE FRANCISCO CABEZA DE VACA LA LIC. YAHLEEL ABDALA CARMONA, ES MUY DIFERENTE QUE EXISTA un expediente penal acusada por diferentes delitos tipificados en la ley penal vigente por un monto de mil millones de pesos, primero la acusada expuso excusas médicas, ahora cambio de asesor jurídico, el juez está cumpliendo con todo el procedimiento legal, no existe ninguna violación de las derechos de la acusada, a estas alturas está a un paso de ir a prisión Abdala Carmona de las favoritas- política- de Cabeza de Vaca.
AVANZANDO LA DIPUTADA MAGALY DEANDAR ROBINSON ENTRE LAS FAMILIAS REYNOSENSES LA MAYOR PARTE DE LOS DIAS DE LA SEMANA, POR EJEMPLO ENTREGO PREMIOS A LA CONVOCATORIA DEL GIVEWAY FUTBOLERO CON LA PASION QUE SE ESTA VIVIENDO CON EL MUNDIAL FIFA 2026, esta tarde como la mayoría del tiempo lo hace Magaly Deandar recorrió la colonia Universitaria dialogando con cientos de padres y madres de familia, construye soluciones junto con los conciudadanos, sabe la importancia de ser una diputada de territorio diferente a algunos de sus compañeros que ahora ven moros con tranchetes en lugar de ponerse a trabajar, cada día suma más apoyos ciudadanos la legisladora Magaly Deandar, recuerden el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “ Son tiempos de mujeres” en los gobierno de Morena.
EL GOBIERNO DE REYNOSA QUE ENCABEZA EL ALCALDE CARLOS PEÑA ORTIZ, ESTA INVITANDO A TODAS LAS FAMILIAS PARA QUE ESTE JUEVES 18 A PARTIR DE LAS 07:00 DE LA TARDE ACUDAN A PRESENCIAR EL PARTIDO DE MEXICO CONTRA COREA DEL SUR, HABRA DINAMICAS POR EJEMPLO ENTRE NIÑOS intercambio de estampas o barajitas del futbol, están instalada carpas, pantallas gigantes, techumbre de metal para cubrir del sol y alguna posible lluvia a todos los que asistan, así mismo aguas y refrescos entre los asistentes, ven y grita cada gol que anote el equipo de la selección mexicana.