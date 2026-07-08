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Entrega DIF Tamaulipas las becas «Esperanza de Tamaulipas» y «Para la Inclusión Social en Tamaulipas

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*Más de 3 mil estudiantes de los 43 municipios reciben este apoyo educativo, otorgado en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos. (ITABEC)

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el propósito de garantizar la permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y jóvenes de atención prioritaria, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, inició la entrega de las becas «Esperanza de Tamaulipas» y «Para la Inclusión Social en Tamaulipas».

Durante un acto realizado en el auditorio principal del DIF en la capital del estado, se efectuó la entrega simbólica de apoyos a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior provenientes de los municipios de Victoria, Xicoténcatl, Aldama, Padilla y Güémez.

En esta emisión se dispersaron recursos en beneficio de 3 mil 215 estudiantes de los 43 municipios de Tamaulipas. De ese total, mil 314 corresponden a la Beca para la Inclusión Social en Tamaulipas, mientras que mil 901 recibieron la Beca Esperanza de Tamaulipas.

Los estímulos educativos corresponden al periodo febrero-junio de 2026 y son entregados por la Dirección de Vinculación del Sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), mediante un padrón previamente validado que garantiza que los apoyos lleguen a quienes cumplen con los criterios establecidos.

Las becas «Esperanza de Tamaulipas» y «Para la Inclusión Social en Tamaulipas» se otorgan de manera semestral a través del programa Vinculación con Municipios del Sistema DIF Tamaulipas, como parte de la estrategia para acercar oportunidades educativas a quienes más lo necesitan y fortalecer su desarrollo académico y personal.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas reafirman su compromiso con una educación inclusiva, equitativa y cercana, impulsando oportunidades que favorezcan el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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