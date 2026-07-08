Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Ética política

Si fuera por el lado de la ética política, quienes se desempeñan como colaboradores en el Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya no deberían aprovechar los cargos para promocionarse en la búsqueda de candidaturas a puestos de elección popular.

Así de sencillo es pensar en hacer aquello que es correcto para que, desde ahora, cualquiera de los funcionarios que pretendan regidurías, sindicaturas, alcaldías o diputaciones locales y federales tuviera que definirse, según la apreciación del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

Si esto incluyera a las y los diputados locales que tienen meses en promoción abierta para tratar de colocarse en las preferencias ciudadanas, por aquello de la importancia que tienen las encuestas a la hora de concretar las postulaciones, obvio, tendrán la excusa perfecta al señalar que acuden a los territorios de sus distritos para las actividades programadas en materia de gestión social.

También argumentarán que, cuando acuden a las comunidades con mayor frecuencia, es durante los periodos de receso de la Legislatura, como el actual, que comenzó el primero de junio y concluirá el 30 de septiembre. Incluso, algunos lo llaman el tiempo perfecto porque son tres largos meses que incluyen el inicio del proceso electoral a partir del mes patrio; así que están en condición de sacarle mucho jugo al descanso de las sesiones plenarias.

A diferencia de los funcionarios de todos los niveles que pretendan candidaturas, las y los diputados no tendrán complicaciones.

Ahora bien, si la ética política se llevase al plano municipal, los funcionarios de los ayuntamientos deberían tomar el ejemplo y definirse de una vez por todas: o andan con Dios o con el Diablo; es decir, se mantienen en los puestos administrativos o deciden salirse para ir tras las preferencias de los ciudadanos, mejorar su capital político y quedar listos para ser postulados por el partido que les dio la chamba actual o, en definitiva, buscar por otro lado.

Además, hay dos partidos nuevos que estarán a la caza de todos aquellos prospectos que traen proyecto político y que queden fuera de la selección regeneracionista, como es el caso del partido Somos México, que se convertirá en nido de expanistas que ya no tienen posibilidades de ser postulados por esa organización que alguna vez les dio chambas importantes.

Un caso típico de traslado a ese partido nuevo es el de Mario Leal Rodríguez, en Tampico, quien fue alto funcionario en el sexenio panista. Ya no lo quieren en el PAN y hace ruido social para que la gente vea que anda muy activo y, cuando se dé la oportunidad, pretende convertirse en candidato de Somos México a la alcaldía porteña.

Desde cualquier ángulo vale la pena considerar la postura del gobernador Villarreal Anaya, quien, de una forma muy clara y sincera, hizo ver que quienes contemplen participar en el próximo proceso electoral están en el momento preciso para definirse; es decir, dejar sus cargos públicos y dedicarse a trabajar en pro de la candidatura.

Incluso, fue demasiado práctico al no descartar que sí haya renuncias de sus colaboradores, ya sea del gabinete o de otros niveles de la administración. Entre ellos está, y muy a pesar de que acaba de ser nombrado titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes, quien también le trae ganas a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

Eso, por un lado; aunque, por el otro, podría quedarse con el nuevo nombramiento y, si le suman la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, en la que despachaba antes de llegar a Parques y Biodiversidad, a lo mejor se olvida de la alcaldía para no competir con otros funcionarios que sí le entran a la sucesión municipal, como la secretaria de Bienestar Social y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Silvia Casas González y Luis Illoldi Reyes.

Todavía falta que, en el caso del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, definan las reglas para precandidaturas y candidaturas, así como establecer qué municipios y qué distritos corresponderán a mujeres y cuáles a hombres, por aquello de la paridad de género en la política; sin embargo, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.

La contundencia del mensaje del gobernador Villarreal Anaya no deja lugar a dudas respecto a que nadie debe distraerse de sus responsabilidades dentro de la administración pública. El mensaje se sella con la afirmación de que, si tienen alguna aspiración electoral, es el momento de definir su prioridad.