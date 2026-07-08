Inaugura Mónica Villarreal la Segunda Unidad de Cuidados; consolida programa histórico que transforma la vida de las familias tampiqueñas

En un hecho sin precedente para el municipio y como parte de un modelo de gobierno humanista que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas, la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, inauguró la segunda Unidad de Cuidados, ubicada en el Centro Tamul de la colonia La Paz, consolidando uno de los programas sociales más innovadores e históricos de su administración.

Acompañada por el Secretario de Bienestar Social, Alejandro Rubio de la Portilla, y el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, José Rogelio Ontiveros Arredondo, Villarreal Anaya destacó que las Unidades de Cuidados reflejan la visión de un gobierno que privilegia el bienestar de las personas por encima de cualquier otro interés.

«Estoy muy contenta de ver tantas personas reunidas y agradecidas por un programa que nació de escucharlas. Esta Unidad de Cuidados no surgió desde un escritorio; surgió de la voz de la ciudadanía, de conocer sus necesidades y convertirlas en políticas públicas con sentido humano. Ese es el gobierno que estamos construyendo en Tampico», expresó.

La primera autoridad del municipio, sostuvo que este programa marca un antes y un después en la política social del municipio, al reconocer por primera vez el trabajo de cuidados como una responsabilidad colectiva que debe ser respaldada por las instituciones.

«Hoy es tiempo de mujeres y también es tiempo de reconocer todo el trabajo que realizan diariamente. Durante muchos años el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o enfermas recayó casi exclusivamente en ellas. Hoy los gobiernos humanistas damos un paso histórico para acompañarlas y brindarles herramientas que les permitan tener una mejor calidad de vida.»

Mónica Villarreal señaló que las Unidades de Cuidados son resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y forman parte de una visión de transformación impulsada por el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas, donde el desarrollo social se entiende como un derecho y no como un privilegio.

Subrayó que su administración trabaja simultáneamente en la modernización de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de los servicios públicos y la creación de programas sociales que atienden las necesidades más sentidas de la población.

«Al mismo tiempo que pavimentamos calles, mejoramos el alumbrado, rehabilitamos espacios públicos y fortalecemos los servicios municipales, también construimos bienestar para las familias. Porque no basta con transformar la ciudad; hay que transformar la vida de quienes la habitan.»

Explicó que la nueva Unidad de Cuidados ofrecerá alimentos preparados a bajo costo, servicio de lavandería y agua purificada, contribuyendo a disminuir la carga diaria de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de otras personas.

«Quien tenga que acudir al médico, atender a un familiar enfermo o simplemente necesite apoyo para cumplir con todas sus responsabilidades, encontrará aquí un gobierno que le tiende la mano. Por una cuota accesible de 20 pesos podrán llevar alimentos para toda su familia y utilizar los servicios de lavandería a 10 pesos por cada carga, mientras participan en talleres de capacitación, cursos para el autoempleo o actividades recreativas.»

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas informó que la construcción de esta segunda Unidad de Cuidados representó una inversión superior a los dos millones de pesos con recursos municipales de libre disposición, contemplando la edificación de los módulos de cocina, lavandería y purificadora de agua, además de la rehabilitación integral del Centro Tamul, incluyendo banquetas, áreas verdes y espacios recreativos.

En representación de las familias beneficiarias, la señora María Teresa Aldana Salazar agradeció a la administración municipal por impulsar un programa que, dijo, brinda un apoyo real a las mujeres y fortalece la economía de los hogares.

Por último, la Jefa de la Comuna porteña, reiteró que las Unidades de Cuidados constituyen uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno y representan una política pública que fortalece el tejido social, impulsa la igualdad sustantiva y consolida un Tampico más solidario, justo e incluyente, donde el cuidado deja de ser una responsabilidad individual para convertirse en un compromiso compartido entre sociedad y gobierno.