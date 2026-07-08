T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RESCATARÁN A COMAPA DE DÉCADAS DE ABANDONO Y CORRUPCIÓN

X.-Francisco José González Casanova, Gerente del organismo en la zona sur, reconoció que, “en el pasado no se invertía, el dinero se fugaba o se simulaba la inversión”.

X.-Lo anterior apunta hacia Reynosa y, aunque la Comapa es municipal, ¿quedará exenta a la revisión, sobre posibles desvíos millonarios?

TODO parece indicar que, el Gerente de Comapa en la zona sur del Estado Francisco José González Casanova, “ha puesto el dedo en la llaga”, para que, “a nivel de piso parejo”, se obre por esclarecer los presuntos desvíos millonarios en el referido organismo operador del agua y, naturalmente, “salgan a flote” las trapacerías financieras que, al parecer se consumaron en el pasado. Motivo por el cual, dijo: “ya hay carpetas en manos de las autoridades”. Y, nosotros nos estamos abocando a atender esta evidente crisis”.

PRECISÓ González Casanova que, estos problemas son muy complejos, añejos y lo peor: “llevan décadas de abandono, falta de mantenimiento y de corrupción, razón por la que, sin tapujos, ni cortapisas, señaló que, “hoy los usuarios de este servicio público (o el pueblo) está pagando las facturas”. Y, esto no es justo.

PERO, qué bueno que, “hay la disposición del gobierno del Estado, “para se lleven a buen puerto las finanzas de Comapa sur” y, se tribute el apoyo de rigor, para que; “esta dependencia, salga de la crisis por la que ha venido atravesando”.

SOBRE este menester de corrupción, consumado en pasados gobiernos, instrumentado por malos actores políticos en Comapa sur, se reflejan flagelos de impunidad y, esto, desde un punto de vista con equilibrio político, “no deberá quedarse a la deriva”, de cuyo tema, según Francisco José González Casanova, se habló en la reunión sostenida con la secretaria de Recursos Hidráulicos y con la secretaria de Finanzas, lo que vislumbra “el fiel compromiso del gobierno estatal con el pueblo”, para transparentar las finanzas y, por supuesto “rescatar a las Comapas de décadas de abandono y corrupción”.

REFIRIÓ el Gerente de Comapa sur que, “las crisis por la que atraviesa el organismo, en materia de infraestructura hidráulica es la peor en décadas”, remarcó, para luego en plan tajante apuntar que, “hay más de 570 socavones heredados por gobiernos pasados”.

ASEGURÓ también que, hasta “el momento, se han invertido alrededor de 200 millones de pesos, sobre el pago a la deuda heredada”, como parte de los más de 300 millones heredados por la Administración anterior, puntualizando Francisco José González Casanova que, hasta hoy en día, “se ha logrado atender el 80 por ciento de los socavones detectados, desde que llegamos a esta importante responsabilidad”, apuntó.

ALUDIENDO González Casanova que, “los avances que, se han concertado, ha sido gracias a la transparencia generada en torno al manejo de los recursos, porque, recordó que, “el dinero siempre estuvo allí”. Y, como la transparencia es nuestra bandera”, enfatizó, (el dinero lo hemos destinado bajo el emblema de la honestidad) y, eso “nos ha conducido a lograr avances históricos”, finalizó.

¿ESTARÁ EXENTA DE REVISIÓN FINANCIERA COMAPA REYNOSA?

TRAS conocerse el firme y sano interés de las autoridades estatales, respecto a “poner en orden” los manejos financieros de COMAPA sur, como lo señala Francisco José Casanova, titular del organismo, surge la lógica interrogante: ¿estará exenta de revisión financiera la COMAPA Reynosa?

PORQUE en relación a este organismo el agua en Reynosa, hay fuertes versiones aun no confirmadas sobre “desvíos financieros”, lo que, de instrumentarse, sería una medida muy acertada, porque lógicamente: (saldrían a flote los deshonestos e irregulares manejos de los recursos que ingresan a esta dependencia), motivo por el que, este tema “se refleja relevante, trascendente y posiblemente impactante”, porque, repito, de llevarse a cabo esta revisión financiera, saldrían lógicamente a relucir los nombres de “los promotores de los posibles malos manejos financieros”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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