Tiempo y Espacio.

Exfuncionarios: Huyen o se esconden.

Por Jaime Luis Soto.

Algo ingenuo, pero válido el exhorto del diputado local de Morena, SERGIO OJEDA CASTLLO en el sentido de que, en Tamaulipas, todos los exfuncionarios públicos que sean requeridos por la ley tienen la obligación de acudir a responder por las presuntas acusaciones que se les hagan.

Pero la mera neta, aquí, en Tamaulipas, en México y en China es muy raro que ocurra un caso donde algún exfuncionario que sea requerido por las autoridades llegue feliz de la vida a comparecer por voluntad propia.

Todo lo contrario: Prácticamente todos los exfuncionarios que han recibido citatorios lo más seguro es que anden a salto de mata, prófugos, huyendo del llamado brazo largo de la justicia.

De hecho, la misma Auditoria Superior del Estado, la ASE, ha revelado que muchos exfuncionarios que han sido requeridos se esconden, no salen de sus casas, ellos mismos gritan desde adentro que no están o cambian de domicilio y no dude usted que hasta cambien de identidad.

Otros, ponen mil y un pretextos y los más socorridos son presuntos quebrantos de salud.

Todo para no enfrentar las presuntas acusaciones que se les hacen…

Cierto, hay que aclarar que, según la ley, a quien se le acusa de algún presunto delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Hasta ahí vamos bien…

Entonces, surgen la gran preguntita: ¿Por qué cuándo escuchan que van a ser requeridos emprenden la graciosa y veloz huida…?

Como dicen en el rancho: El que nada debe, nada teme…

Si huyen o se esconden es porque temen algo, así de simple es la ecuación…

Por eso son válidas las declaraciones del diputado SERGIO OJEDA de que, en teoría, los exfuncionarios que sean requeridos por la ley deben de acudir a los citatorios y no debe haber la necesidad de andarlos buscando.

Pero en la práctica, ocurre todo lo contrario: Todo los que son requeridos huyen ipso facto…

En fin…

Por cierto, es muy probable que el diputado SERGIO OJEDA busque ser candidato de Morena para la alcaldía de Nuevo Laredo en las elecciones del 2027.

Ya lo intentó una vez en el 2021 compitiendo en el proceso interno contra CARMEN LILIA CANTUROSAS quien arrasó en las encuestas y después ganó en las urnas.

Pronto, Morena dará luz verde para que las y los aspirantes a las alcaldías -y diputaciones- se destapen. Entonces el asunto se va a poner interesante.

Apunte a la diputada local MAGALY DEÁNDAR y al también diputado local HUMBERTO PRIETO como los dos grandes favoritos para la candidatura morenista para la alcaldía de Reynosa.

Los diputados ADRIÁN CRUZ y CLAUDIO DE LEIJA también se mencionan ya como favoritos para la candidatura del partido guinda en Madero.

Quién sabe si a MARCELO ABUNDIS ya le hayan quitado el veto y siempre sí lo dejarán participar para buscar la candidatura de Morena en Altamira.

Ahí, en Altamira, recientemente se integró a las filas de Morena GRISELDA CARRILLO y nos reportan que es muy posible se apunte en el proceso interno morenista.

(Eso de que CIRO HERNÁNDEZ pudiera ser candidato morenista es una reverenda incoherencia, aunque sea un experto en el chapulineo).

Aguas: Si don MARCELO sigue vetado, GRISELDA puede dar la sorpresa en Altamira…

Cambiando de tema, mire usted que, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión entre Tamaulipas y Alemania, la secretaria de Economía, NINFA CANTÚ DEÁNDAR, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Federal de Alemania en México, CLEMENS VON GOETZE.

Durante el encuentro, CANTÚ DEÁNDAR presentó una propuesta de colaboración estratégica para promover la atracción de inversión alemana, fortalecer el intercambio económico y abrir nuevas oportunidades entre empresas e instituciones de ambas regiones.

La secretaria destacó que Tamaulipas cuenta con ventajas competitivas que lo posicionan como un estado clave para la inversión, por su ubicación estratégica, infraestructura logística, vocación industrial y capacidad para integrarse a cadenas globales de valor.

En la reunión se abordaron áreas de colaboración en sectores como agroindustria, agroalimentos, economía circular, innovación productiva, sostenibilidad y fortalecimiento de cadenas de proveeduría, donde Alemania cuenta con amplia experiencia y liderazgo internacional.

NINFA CANTÚ señaló que, con el liderazgo del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, Tamaulipas impulsa una política de desarrollo económico basada en la confianza, la cooperación internacional y la generación de oportunidades para las regiones del estado.

Mientras que el rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO, presidió la entrega de 584 becas a estudiantes de excelencia, correspondientes al periodo escolar 2025-3.

Asimismo, otorgó 95 estímulos por desempeño académico a hijas e hijos de docentes sindicalizados que cursan el nivel licenciatura y bachillerato en esta casa de estudios.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector expresó que este incentivo es un reconocimiento a la constancia y al compromiso académico de los alumnos.

De igual forma, refrendó el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que fortalezcan su formación profesional.

Destacó que un total de 679 universitarios de las diferentes regiones del estado reciben estos estímulos económicos, que no solo premian la excelencia, sino que también respaldan el esfuerzo de las familias trabajadoras de la UAT.

Subrayó que estos programas de apoyo son resultado de un manejo responsable y transparente de los recursos universitarios, traduciéndose en oportunidades reales para la juventud.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a seguir esforzándose y a aprovechar las herramientas que les brinda la Universidad.

Y en la capital tamaulipeca, acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar focos de infección que afecten a la población.

En el recorrido, constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del número 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales con el fin de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

GATTÁS BÁEZ aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de deshechos y agrave la problemática de basura en la vía pública.

La jornada, incluyó trabajos de chapoleo y limpieza de camellones, además de la atención de peticiones que le hicieron en el trayecto como la instalación de luminarias, rehabilitación de red de drenaje y pavimento dañado por la persistente lluvia

Es todo por hoy. Muchas gracias por leer.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com