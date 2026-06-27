Fortalecen trabajo preventivo contra el dengue en zona sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas. – El trabajo que se realiza de manera conjunta por parte de los presidentes municipales de la zona sur del estado, permite mantener bajo control al dengue, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al exhortar a la población a sumarse a las acciones de control larvario y eliminación de criaderos para combatir esta enfermedad.

En el marco de la Reunión Regional de Coordinación para la Prevención y Control de Dengue en esta zona del estado, la titular de la dependencia estatal, pidió a la ciudadanía y a las autoridades municipales, no bajar la guardia y sumar esfuerzos con el gobierno de Américo Villarreal Anaya para proteger a la población.

Dijo que por indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya, se realiza esta reunión regional que tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional en los municipios de Tampico, Madero, Altamira y Mante, debido a que estas zonas del estado se consideran prioritarias por contar con la mayor incidencia de casos confirmados de esta enfermedad.

“Estamos en un momento clave en el que debemos intensificar la prevención en cada comunidad, aún en las más apartadas, a través de una respuesta coordinada, y recordemos que Tamaulipas se encuentra en temporada de huracanes y ante el impacto de alguna tormenta tropical también se incrementa el riesgo de dengue”, señaló.

Destacó que, lo principal es proteger la salud de la población y con este encuentro, se unen esfuerzos para trazar rutas de trabajo, metas comunes y mecanismos de seguimiento que permitirán consolidar esta estrategia regional; para ello los exhortó a que esta reunión no sea solo un encuentro más, que se avance con responsabilidad, coordinación y compromiso por un Tamaulipas libre de este padecimiento.

“Involucremos aún más a la sociedad, que es parte fundamental en la lucha contra el dengue, sumemos esfuerzos para que los acuerdos hoy establecidos sean implementados de forma concreta, con acciones colaborativas que logren mantener el control de casos”, reiteró Hernández Campos.

En su intervención, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, al dar la bienvenida a los asistentes, presentó los beneficios que se han realizado en esta zona del estado, subrayando que con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se adquirió una máquina trituradora de llantas para apoyar en la descacharrización, y a la fecha se han recolectado más de 6 mil llantas, las cuales se han reutilizado de manera adecuada.

Señaló que, en su municipio, no han sido ajenos a esta estrategia de prevención y lucha contra el dengue y entre las acciones que se han realizado se encuentran las 241 jornadas de descacharrización, que, en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, 20 elementos han sido debidamente capacitados para realizar estas actividades, aunado a la abatización y fumigación. “Todo esto con el firme propósito de seguir apoyando, y de la mano con todas las dependencias correspondientes y las acciones que marque la Secretaría de Salud que representa la doctora Adriana Marcela Hernández Campos”, destacó.

En este encuentro, en el que se analizó el panorama epidemiológico, las acciones de promoción de la salud, de vigilancia entomológica y sanitaria, se emitieron los acuerdos que permitirán fortalecer las acciones para mantener bajo control esta enfermedad que puede incrementarse debido a la movilidad poblacional, el clima, la circulación activa de los serotipos de dengue, aunado al periodo vacacional y sin dejar de lado la movilidad del mundial.

La reunión, que se llevó a cabo en el espacio Cultural Metropolitano, de Tampico, se contó con la asistencia del presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; y la presidenta municipal de Mante, Martha Patricia Chío de la Garza; así como el coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS -Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; entre otros representantes, servidores públicos municipales y funcionarios del Sector Salud.