Reprueban cuentas del 2024 de 41 Ayuntamientos de Tamaulipas

*Llevan dictámenes negativos de la Comisión de Vigilancia y pasarán al pleno para su discusión y aprobación, solo pasan Altamira y Nuevo Laredo

Por: Víctor Terrazas.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso Local dictaminó 199 Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con base en los informes individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), los cuales serán remitidos al Pleno Legislativo para su discusión y votación.

Durante la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Elifa Gómez Lozano, destacó que la revisión de las cuentas públicas se realiza conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, mediante un análisis técnico sustentado en los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo, precisó que los dictámenes respetan el sentido de las conclusiones emitidas por la Auditoría Superior del Estado y recordó que las auditorías financieras y las auditorías especiales de desempeño son ejercicios distintos, con metodologías y objetivos diferentes, por lo que sus resultados no deben equipararse.

Como parte del análisis, se revisaron 162 cuentas financieras y 37 auditorías especiales de desempeño.

En las cuentas financieras obtuvieron dictamen en sentido de cumplimiento los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos públicos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa; así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la mayoría de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y empresas paraestatales.

Entre los ayuntamientos que obtuvieron dictamen de cumplimiento destacan Altamira (Armando Martínez Manríquez-Morena) y Nuevo Laredo (Carmen Cantú Villarreal- Morena).

En contraste, fueron dictaminados en sentido de no cumplimiento los ayuntamientos de Abasolo Rubén Curiel Curiel-PRI), Aldama (Alejandro García Barientos- PAN), Antiguo Morelos (Carmelo Tinajero Castro-PAN), Burgos (Jorge Galván García- PAN), Bustamante (Brisa Verber Rodríguez- PAN), Camargo (María del Carmen Rocha Hernández PAN), Casas María Olga Hernández Avalos PAN), Ciudad Madero Adrián Oceguera Kernion Morena), Cruillas (María Angelina Guerrero Galván PAN), El Mante (Sergio Fernándz Medina PAN).

Igualmente, en sentido negativo van los dictámenes de Gómez FaríasFrank Yussef De León Avila PAN), González Gabriela Verlaje Friedman PAN), Güémez(Lorenzo Morales Amaro PRI), Guerrero (Iracema Peña Ramírez PRI), Gustavo Díaz Ordaz (Nataly García Díaz PT), Hidalgo (Juan José Contreras Castillo Morena), Jaumave(José Luis Gallardo Flores Independiente), Jiménez (Luis Enrique Salazar Sánchez PRI), Llera Moisés Antonio Borjon Olera PAN), Mainero (Margarita Carranza Méndez Morena), Matamoros (Mario Alberto López Hernández Morena).

Y de la misma forma van Méndez (María Cristina Barrera Barrera PAN), Mier (José Treviño Ramos PAN), Miguel Alemán Ramiro Cortez Barrera PAN), Miquihuana Gladis Magalis Vargas Rangel PAN), Nuevo Morelos (Janeth Cristal Nájera Cedillo PAN), Ocampo (Melchor Budarth Báez PAN), Padilla José Manuel Silestre Ruiz PAN), Palmillas (María de las Nieves Ramírez Comean PAN), Reynosa Carlos Víctor Peña Ortíz Morena), Río Bravo (Joel Eduardo Yáñez Villegas Morena), San Carlos (Teresa López Heredia Morena), San Fernando (Maybella Lizeth Ramírez Saldívar PAN), San Nicolás (Leticia Castellanos Castillo PAN), Soto la Marina (Luis Antonio Medina Jasso PT), Tampico (Jesús Nader Nasrallah PAN), Tula (Antonio Leija Villarreal PAN), Valle Hermoso (Alberto Enrique Alanís Villarreal PAN), Victoria (Eduardo Abraham Gattás Baez Morena), Villagrán (Diana Martínez Andrade Morena) y Xicoténcatl Ofelia Noemí González Marquez PAN), derivado de las observaciones detectadas durante el proceso de fiscalización.

Respecto de las 37 auditorías especiales de desempeño, obtuvieron dictamen en sentido de cumplimiento las secretarías de Bienestar Social, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo Energético, Obras Públicas y Administración, además del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), diversas universidades tecnológicas y varios ayuntamientos.

En sentido de no cumplimiento fueron dictaminados los programas de Servicios Públicos Municipales de los ayuntamientos de Victoria, Ciudad Madero, Río Bravo y El Mante, así como los programas de ayudas sociales de Río Bravo, Victoria y Xicoténcatl.

Durante la discusión, las diputadas Patricia Mireya Saldívar Cano, del Grupo Parlamentario del PAN, y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI, manifestaron el sentido diferenciado de su voto respecto de diversos dictámenes. La panista votó en contra de los dictámenes rechazados a administraciones emanadas de su instituto político, se abstuvo respecto de las cuentas estatales y a favor de las cuentas rechazadas a administraciones y entes municipales morenistas. La priísta contra las cuentas rechazadas a las administraciones de su filiación y a favor de todos los demás dictámenes.

Finalmente, los proyectos fueron aprobados por mayoría de las y los integrantes de la Comisión, instruyéndose a la Unidad de Servicios Parlamentarios a elaborar los dictámenes correspondientes para su presentación ante el Pleno Legislativo, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con una fiscalización objetiva, transparente y apegada al marco jurídico vigente.