Mónica Villarreal fortalece coordinación regional para reforzar combate al dengue en el sur de Tamaulipas

Al participar en la Reunión Regional de Coordinación para la Prevención y Control del Dengue en la zona sur del estado, efectuada en el Centro de Convenciones Expo Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya subrayó la importancia del trabajo conjunto para contener la propagación del mosco transmisor y reducir la incidencia de casos.

El encuentro encabezado por la Secretaria de Salud en el Estado, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, reunió a los representantes de las diferentes instituciones de salud pública federal, estatal y municipal para abordar las acciones y resultados alcanzados en el trabajo coordinado contra el dengue.

Durante su intervención, la alcaldesa porteña destacó que estos resultados son reflejo del trabajo permanente y articulado entre los tres órdenes de gobierno, subrayando que la salud pública es una prioridad que exige constancia, disciplina operativa y participación ciudadana.

“Nos da mucho gusto recibir a todas las autoridades y representantes del sector salud que, con su compromiso y trabajo coordinado, han contribuido a que hoy podamos presentar resultados positivos en la prevención y el combate al dengue. En Tampico mantenemos una estrategia permanente de prevención, control y vigilancia del dengue, trabajando de manera coordinada para fortalecer las acciones en territorio y acercar las medidas preventivas a la población, porque la salud pública es una prioridad que se atiende todos los días”, expresó.

Villarreal Anaya detalló que su administración ha desarrollado 241 jornadas de descacharrización, así como programas de capacitación de personal municipal en labores de abatización; y la intervención permanente en colonias prioritarias.

Añadió que la incorporación de la trituradora Impaktor ha permitido eliminar más de 6 mil neumáticos que permanecían en la vía pública, generando contaminación y potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue. “Esto, dijo, ha brindado recursos adicionales al municipio a través de la venta del acero y caucho obtenidos de este proceso”.

Por su parte, la Secretaria de Salud de Tamaulipas reconoció el esfuerzo conjunto de los municipios del sur del estado y del personal del sector salud, al destacar la reducción significativa en los casos confirmados como resultado de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, indicando que, en toda la geografía Estatal, sólo se han registrado 37 casos de dengue.

A la reunión regional asistieron también, los alcaldes de Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante; Armando Martínez Manríquez, Erasmo González Robledo y Patricia Chío de la Garza, respectivamente.

Por último, las autoridades participantes coincidieron en que factores como las lluvias y la movilidad poblacional representan desafíos permanentes, por lo que se acordó intensificar la estrategia regional para mantener en sus mínimos históricos la incidencia de la enfermedad.