Inversión en Combate al Dengue ha Generado Resultados Positivos en Tampico: MVA

*El gobierno local ha comprado infraestructura y adquirido producto para contrarrestar al mosco transmisor

Raúl Gallegos

La inversión en especie e infraestructura que ha generado Tampico en el combate al dengue, ha ocasionado que hoy se tengan solo 7 padecimientos registrados por las autoridades de salud comparado con el 2025 dónde los casos fueron muy superiores, destacó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya

Manifestó, que hoy la ciudad se encuentra en números positivos en el tema del mosco transmisor, sin embargo, dijo, no quiere decir que está libre del padecimiento toda vez que la temporada de lluvias apenas inicia.

Recordó, que la adquisición de la máquina trituradora de llantas «impaktor» que tuvo un costo de 6.7 millones de pesos ha propiciado un avance importante en el combate al vector, pues el caucho con agua es una fuente de reproducción detonante en el mosco aedes aegypti

Precisó, que en la compra de fumigante el gobierno porteño ha invertido poco más de dos millones de pesos, además de que todos los días una brigada de 20 personas de la Secretaría del Bienestar visita las colonias con motomochilas en franca guerra contra el dengue.

Villarreal, enfatizó que en el 2025 la autoridad sanitaria registró más de 100 casos del padecimiento en Tampico, sin embargo, hoy y en estas mismas fechas solo se reportan 7 padecimientos.

«Es un trabajo coordinado que hace la autoridad de salud con el municipio, nosotros reforzamos esa labor que hace la Secretaría de Salud», apuntó

La alcaldesa porteña, subrayó que el trabajo de prevención también alcanza a las instituciones educativas donde se llevan a cabo acciones de chapoleo y fumigación de manera periódica.