ENTRE LÍNEAS
LAS ILUSIONES Y ERRORES DE GARZA DE COSS Y OMEHEIRA LOPEZ…
POR: LIC. JORGE ARANO
INTERESANTE LAS COSAS ENTRE EL ACTUAL GOBIERNO MEXICANO CON EL NORTEAMERICANO, HOY LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIO, MAÑANA DARA PORMENORES SOBRE LA DETENCION ILEGAL DEL MEXICANO ISMAEL “ MAYO” ZAMBADA CON SUPUESTA PARTICIPACION DE AGENCIAS DE JUSTICIA DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE considerando existió injerencia e intervención, denuncio le están dando protección a presuntos narcos que ellos mismos llamaron terroristas, de lo cual presentara pruebas este martes, temas bastante delicados, considero tensan más las relaciones bilaterales México- EE.UU, la negación de la firma del tratado T-MEC por parte del gobierno de Trump, puede ser que no están conformes con resultados exigidos previamente en diferentes temas que a ellos – estadounidenses- les interesan.
VAMOS POR PARTES, RECORDEMOS QUE EL PROXIMO 28 DE JULIO EL EXEMBAJADOR DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE EN MEXICO KEN SALAZAR DURANTE MANDATO DEL PRESIDENTE JOE BIDEN, ESTARA PRESENTANDO UN LIBRO DE EDITORIAL PORRUA EL CUAL DENOMINO “ BORDER LANDS, MY FIGHT FOR ON INCLUSIVE AMERICA”, lo hará en México como en los EE.UU habla sobre la captura del Mayo Zambada presunto capo mexicano con relación de algunos políticos, la captura de El Mayo fue el 25 de Julio del 2024 siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, trasladado en jet privado hasta aeródromo también privado en inmediaciones de El Paso Texas en EE.UU sin notificar de ello a ninguna autoridad mexicana, presumiéndose fueron agentes de justicia federal norteamericanas las que intervinieron de alguna forma en el mismo territorio mexicano.
PARA QUE ENTENDAMOS MEJOR LA CAPTURA FUE EN CIRCUNSTANCIAS OSCURAS SI HABLAMOS DE LEGALIDAD, CONSTITUCION POLITICA, SOBERANIA NACIONAL QUE SIEMPRE HA RECLAMADO RESPETO LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EL DIA DE LA CAPTURA JULIO DEL 2024 ERA PROCURADOR Del gobierno federal mexicano Alejandro Gertz Manero el presidente en este entonces AMLO, le exigió información que nunca se concretizo, mañana martes lo hará la misma presidenta Sheinbaum Pardo.
AHORA EL ABOGADO GERARDO RINCON FLORES DEFENSOR DEL DETENIDO JOAQUIN “ CHAPO” GUZMAN, HOY AMENAZO CON ENTREGAR UNA LISTA AL GOBIERNO NORTEAMERICANO DE 32 FUNCIONARIOS POLITICOS MEXICANOS LIGADOS A NEXOS CON PERSONAS NO GRATAS EN LA NACION, POLITICOS CORRUPTOS del gobierno de AMLO como de Enrique Peña Nieto algunos ya retirados de sus cargos otros en activo actualmente, amenaza grave la que realizo en redes sociales el abogado que busca beneficios para su cliente Guzmán Loera, la incertidumbre crece como el morbo de los mexicanos, principalmente quienes quieren ver destruido el proyecto de la cuarta transformación por así convenir a sus intereses, no solamente basta acusar, sino sostener con pruebas documentales lo que se está asegurando.
HOY EN TAMAULIPAS EL GOBERNADOR DEL ESTADO DR. AMERICO VILLARREAL ANAYA REALIZO UN RECONOCIMIENTO PUBLICO A LA BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS, DURANTE DECADAS HA CONTRIBUIDO PARA QUE SEAMOS UN ESTADO DE TRADICION NORMALISTA EN EL PAIS” expreso el gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya, durante la ceremonia realizada en el Congreso del Estado, estando presente los legisladores tamaulipecos.
EL GOBERNADOR TAMAULIPECO DR. AMERICO VILLARREAL FUE ACOMPAÑADO DEL TITULAR DEL PODER LEGISLATIVO HUMBERTO PRIETO, DE LA TITULAR DEL PODER JUDICIAL LIC. TANIA CONTRERAS LOPEZ AL DEVELAR LA PLACA CON LEYENDA “ 1889, BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA TAMAULIPAS”, quedando inscrita en el muro de honor del recinto oficial del Congreso en la capital del Estado con letras doradas, han sido 137 años de trabajo académico e institucional con un servicio vital para el engrandecimiento educativo de Tamaulipas y México, resalto en su mensaje el gobernador Dr. Américo Villarreal.
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS PUSO EN MARCHA LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE VERANO 2026, EN LOS GIMNASIOS MULTIDISPLINARIOS DE CD.VICTORIA, NUEVO LAREDO, TAMPICO, MANTE Y REYNOSA, LOS CUALES CONCLUIRAN EL PROXIMO DIA 17 ESTA ENFOCADO PARA niños , niñas y adolescentes de 06 a 12 años de edad para que en esta temporada de vacaciones promover la activación física, creatividad artística, fomentar el cuidado a la salud, fortalecer los valores de convivencia a través del juego y aprendizaje, iniciativa del Rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado.
ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRACTICAR DEPORTES COMO BASQUETBOL, TAE KWON DO, FUTBOL, JUDO, TOCHITO, VOLEIBOL, BAESBOL, TENIAS, GINNASIA, JIU JITSU, AIKIDO, , KUNG FU, YOGA, ZUMBA , PILATESM, ENTRETENIMIENTO FUNCIONAL, CROSSFIT, STEP Y STEEL COMBAT, espacios para mantener alejados a los estudiantes de los celulares, dispositivos electrónicos que les originan sedentarismos, bien por el actual rector Dámaso Anaya Alvarado y el equipo de trabajo profesional porque habrá talleres de dibujo, pintura, arte, cine, baile, manualidades, canto, danza, espacios de lectura y encuentros educativos.
CONTINUA DANDO RESULTADOS LA GESTION DEL ALCALDE MATAMORENSE BETO GRANADOS, ANTE LAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL QUE ENCABEZA GOBERNADOR DR. AMERICO VILLARREAL Y FEDERAL DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, HOY SUPERVISO EL AVANCE EN CENTRO DEPORTIVO “ EDUARDO CHAVEZ” se construye cancha de futbol, canchas de la colonia Mariano Matamoros, Cascaritas en la avenida Solernau y próximamente las canchas del futbol del parque periférico, reafirmo seguirá impulsando obras que fortalecen la infraestructura de Matamoros.
EN REYNOSA, EL ALCALDE CARLOS PEÑA ORTIZ INAUGURO EL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, FUE ACOMPAÑADO POR EL DIRECTOR SAUL SOTO CASTRO, NIÑOS JULIETA MARTINEZ Y ARI BUZOYANO ENTRENADOR DE FUTBOL BOL NORMAN SANTOS GONZALEZ, con la participación de casi un centenar de niños, niñas quienes aprenderán y practicaran futbol, box, natación, taekwondo, karate, voleybol, basquetbol, atletismo y otros deportes durante este verano, un espacio de convivencia , recibirán igualmente platicas de protección civil y bienestar animal para que tengan conocimiento y estar preparados.
LAS ELECCIONES INTERNAS DEL PAN PARA RENOVAR EL COMITÉ DIRECTIVO DE TAMAULIPAS SE REALIZARON AYER DOMINGO, EL TRABAJO, ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA DE CESAR “TRUKO” VERASTEGIUI Y GLORIA GARZA SE IMPUSO SOBRE SUS CONTRINCANTES OMEHEIRA LOPEZ Y GARZA DE COSS PATROCINADOS POR EL CLAN CABEZA DE VACA, existe un hartazgo dentro de Acción Nacional que se vio reflejado en sus urnas, un 74.7% contra un 24.8% al termino del conteo de los votos, como dicen “ les abrieron el boquete”.
ERA UN SECRETO A VOCES EL TRIUNFO DE CESAR “ TRUKO” VERASTEGUI CONTRA CUALQUIER CONTRINCANTE QUE SALIERA DEL GRUPO DE LOS CABEZA DE VACA, LOS MILITANTES QUE ESTABAN EMIGRANDO A OTROS PARTIDOS POLITICOS, OBSERVARON COMO EN CADA PROCESO electoral perdían espacios como alcaldías, diputados locales y diputaciones federales, no solo existían hartazgo interno sino de las y los tamaulipecos por diferentes acciones de un mal gobierno en el sexenio pasado que gobernó en Tamaulipas Acción Nacional, prácticamente saquearon el presupuesto público del gobierno.
AHORA NO CREA QUE LOS LIDERES DEL GRUPO CABEZA DE VACA NO SABIAN LO QUE SUCEDIA, ELLOS HICIERON SUS ENCUESTAS INTERNAS, SABIAN PERFECTAMENTE QUE TANTO OMEHEIRA LOPEZ REYNA – SIN ARRAIGO ALGUNO- COMO GARZA DE COSS ESTABA PERDIDAS INTERNAMENTE, por ello le apostaron ganar en la mesa del Comité Ejecutivo Nacional, sus candidatos no han ganado ningún proceso electoral, tanto en Reynosa como en Rio Bravo sus ciudades de origen los apabullaron electoralmente, como van a ganar en una ciudad con más de 100 mil familias y en sus reuniones no lograron juntar 50 militantes.
REALMENTE NO LES CONVIENE NO IMPUGNAR O ALZAR LA VOZ DE PROTESTA A GARZA DE COOS Y OMEHEIRA – SU CARRERA POLITICA HA CONCLUIDO-, LOS VOTOS FUERON LIBRES Y SECRETO, LA MILITANCIA – SUS MISMOS COMPAÑEROS- LOS RECHAZARON, SE VERAN MAS DIGNOS SI ACEPTAN LA DERROTA QUE ANDAR HACIENDO EL RIDICULO, POR LO TANTO CESAR “ TRUKO” VERASTEGUI COMO Gloria Garza son los nuevos dirigentes con otras estructuras de trabajo, desde ahorita les podemos asegurar los próximos candidatos a la candidaturas a gobernador, senadores, diputados locales y federales – pluris ya están habladas para blindar a ciertos personajes-, habrán de salir del sur y centro de Tamaulipas, es algo lógico que se observa en cada proceso electoral, recuerde la política es de tiempos y formas, hoy los liderazgos en el PAN son de la zona conurbada del Estado para Acción Nacional.