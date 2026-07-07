LE CORTARON, EL RABO, LAS OREJAS Y HASTA LOS CUERNOS A CABEZA DE VACA.

La elección que cambió para siempre al PAN de Tamaulipas.

Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

Hay elecciones que reparten cargos. Y hay elecciones que sepultan épocas. La del domingo 5 de julio pertenece claramente a la segunda categoría.

Lo ocurrido en el PAN de Tamaulipas no fue únicamente la renovación de su dirigencia estatal. Fue el derrumbe de un personaje político que durante años se presentó como invencible.

La militancia panista no acudió solamente a depositar una boleta. Acudió a recuperar su partido. Y lo hizo con una contundencia imposible de ignorar.

Con el 74.7% de los votos (aproximadamente 3,740 sufragios), la fórmula integrada por Gloria Elena Garza Jiménez y César Augusto “El Truko” Verástegui Ostos derrotó de manera aplastante a la corriente identificada con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Las cifras hablan por sí solas. Pero el verdadero significado va mucho más allá de los números.

Durante años se construyó la percepción de que el grupo de Cabeza de Vaca era dueño absoluto del panismo tamaulipeco. Que su estructura era inexpugnable. Que sus operadores controlaban cada rincón del partido.

La historia terminó demostrando algo distinto. Aquello que parecía fortaleza era, en buena medida, el reflejo del poder gubernamental: un estado administrado como rancho personal y los tamaulipecos como peones.

Porque el poder fabrica obediencias con facilidad. Confunde disciplina con lealtad. Silencio con respaldo. Conveniencia con convicción.

Mientras existió el gobierno, muchos caminaron detrás. Cuando el gobierno desapareció, apareció la verdadera voluntad de la militancia. Y esa voluntad fue demoledora.

El panismo habló. Y cuando habla la base, desaparecen los discursos cuidadosamente construidos desde las oficinas. Las urnas desnudan la realidad.

El domingo quedó claro que el cabecismo conservaba influencia, pero ya no conservaba el alma del PAN.

Nunca logró conquistar aquello que más importa en un partido: la identidad de su militancia.

Por eso la derrota resulta tan profunda. No pierde solamente una corriente. Pierde la narrativa sobre la que edificó su legitimidad durante más de una década.

En ese nuevo escenario emerge una figura que rompe inercias. Gloria Elena Garza Jiménez se convierte en la primera mujer electa en encabezar el Comité Directivo Estatal del PAN tamaulipeco.

Su formación jurídica, experiencia institucional y trayectoria de décadas dentro del partido la posicionan como un símbolo de renovación.

Sin embargo, existe otro actor que sale especialmente fortalecido: César Augusto “El Truko” Verástegui. Con raíces profundas en Xicoténcatl, militante desde 1996, experiencia legislativa federal y conocimiento territorial, ahora cuenta con lo más valioso: legitimidad de la base.

Como secretario general, administrará la operación política del PAN durante el periodo decisivo rumbo a 2027. Eso lo coloca en una posición de enorme preponderancia y exposición de cara a la elección de gobernador de 2028.

Ningún liderazgo es eterno. Ningún grupo posee un partido. La democracia interna, tarde o temprano, acomoda las piezas donde realmente pertenecen.

El 5 de julio no solo le cortaron el rabo al viejo régimen interno. Le cortaron las orejas. Le cortaron los cuernos. Y, quizá lo más doloroso, le arrebataron la certeza de que volvería a mandar.

La militancia no gritó. No insultó. Hizo algo mucho más contundente: votó.