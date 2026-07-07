AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

SE ACABÓ EL CIRCO Y NEGOCIO

A “EL GALLO” YA LO LANZARON AL RUEDO

PATÉTICO LO QUE HIZO MANÁ CON EL REY

*Se acabó el veinte, el circo y el gran negocio de la FIFA en México con eso del Mundial de fútbol, y que era un buen pretexto de “La Cuatroté” para tener entretenidos en los mexicanos y así se olvidaran de los serios problemas por los que atraviesa el país.

El seleccionado mexicano perdió el domingo ante un equipo de gran jerarquía como lo es Inglaterra, y lo más destacado de los nuestros es que en ratos se vieron como gente grande, aunque errores defensivos echaron a la borda todo ese buen trabajo que había armado el director técnico JAVIER “EL Vasco” AGUIRRE.

Perdieron tres goles a dos, y en momentos parecía que empataban para irse a tiempos extras, pero no se pudo.

Definitivamente queda demostrado que un Mundial siempre le va quedar grande a México, en cuestión de jugar, y finalizado el sueño volveremos a los conflictos, polarización y cerrazón de ya saben quien.

Eso y que Maná hiciera mierda la canción simbólica de “El Rey” fue patético.

Por eso que hizo el grupo Maná, José Alfredo Jiménez, se revolvió en su tumba.

Ni modo, canten y no lloren.

En mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense la gente salió a celebrar, pero más que eso a hacer escándalo y agarrar el pedo.

El presidente municipal MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, disfrutó el juego en la unidad deportiva “Las Liebres” en donde mandó instalar pantallas para que las personas se acercaran a presenciar el partido.

Seré sincero, casi no vi el partido por estar asando unas tablitas que trajo desde Monterrey nuestra buena amiga LUPITA FERNÁNDEZ, que me quedaron de poca madre, estaban deliciosas con una salsa molcajeteada de peluche

*FUE INVITADO y distinguido como padrino de generación de la escuela primaria “Margarita Maza de Juárez” el paisano secretario General de Gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, pero debido a compromiso contraídos por el cargo que ostenta no pudo asistir, por lo que se disculpó con sus ahijados y con el director MARIO CERDA PINEDA.

Pero en su representación estuvo su esposa MARÍA ELENA RODELA, que recibió de manos del profesor Cerda Pineda, el reconocimiento al que se hizo merecedor su esposo “El Calabazo”.

“Malena” agradeció la gran distinción de que fue objeto su esposo, felicitó a los egresados y los invito a seguir continuando con sus estudios para que sean todas unas personas de provecho y productivos para la sociedad.

Estuvo como invitado de honor el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EDGAR PEÑA SERNA, que estuvo muy platicador con los maestros y con los padres y madres de familia.

El amigo “Gallo” estuvo como padrino de generación de la Escuela Telesecundaria “Emiliano Zapata” de la Villa de Nuevo Progreso, donde acompañó a las y los alumnos que concluyeron su educación secundaria.

Recordar que Edgar hizo un gran papel como delegado en aquella villa turística, en donde es sumamente apreciado y querido; se imaginan que no hará como presidente municipal.

A “El Gallo” ya lo lanzaron al ruedo.

*SUPERVISIÓN de obra realizó la presidenta Municipal de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, a lo que será el Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario, una de las obras más emblemáticas del Gobierno Municipal, que muy pronto abrirá sus puertas como un nuevo espacio para el aprendizaje, la innovación y el turismo.

La alcaldesa Canturosas Villarreal dio a conocer que, como parte de la etapa final del proyecto, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó la supervisión integral de las instalaciones eléctricas, equipamiento, elevadores y sistemas de climatización del recinto, sin emitir observaciones, lo que confirma que el complejo se encuentra prácticamente listo para iniciar operaciones.

Y expresó: “La transformación también se construye acercando el conocimiento, la ciencia y la tecnología a nuestra niñez y juventud; este museo será un espacio donde las nuevas generaciones podrán despertar su curiosidad, imaginar un mejor futuro y descubrir que en Nuevo Laredo también se forman los grandes talentos que impulsarán el desarrollo de México”.

En otro tema, Carmen Lilia, entregara las becas “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026” a alrededor de 500 artistas locales, para reafirmar con ello una política pública que coloca al arte, la cultura y la formación de talento como herramientas de transformación social, fortalecimiento comunitario e identidad tamaulipeca.

La entrega de estos apoyos representa una inversión cercana a los 3 millones 500 mil pesos, mediante estímulos individuales de 7 mil pesos para artistas, niñas, niños, jóvenes y creadores de diversas disciplinas, quienes podrán fortalecer su preparación, producción artística y desarrollo profesional.

Sobre lo que señaló: “En Nuevo Laredo entendemos que invertir en cultura es invertir en la transformación de nuestra sociedad; cada beca que entregamos representa una oportunidad para que nuestros artistas desarrollen su talento y, al mismo tiempo, fortalezcan la identidad, el orgullo y el tejido social de nuestra ciudad. Cuando apoyamos el arte, estamos construyendo un mejor futuro para todas y todos”.

*EN EL CONGRESO del Estado el nombre de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas quedó inscrito con letras doradas, en una ceremonia encabezada por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, como reconocimiento al legado histórico y liderazgo académico de esta institución.

Durante la sesión pública, extraordinaria y solemne en el pleno del Congreso, el titular del Poder Ejecutivo, fue acompañado por los titulares del Poder Legislativo HUMBERTO PRIETO HERRERA, y del Poder Judicial TANIA CONTRERAS LÓPEZ, develó la leyenda «1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas», que quedó inscrita en el Muro de Honor del recinto legislativo.

Y expresó: “Si en Tamaulipas ha florecido la educación como instrumento de transformación, es porque, en buena medida, la Benemérita Escuela Normal ha hecho su contribución al convertirnos, con el paso del tiempo, en una de las entidades de mayor tradición normalista del país, por lo que desde el Ejecutivo suscribimos plenamente esta determinación y la felicitamos como un merecido reconocimiento que se hace aquí, en la casa y representación del pueblo de Tamaulipas”.

Asimismo, reconoció la labor, a lo largo de 137 años, de quienes han trabajado para su consolidación material, académica e institucional, y de quienes han pasado por sus aulas y se han preparado para seguir ejerciendo, frente a grupos escolares de todo el estado e incluso más allá de nuestro territorio, la noble tarea y vocación del magisterio, cuyo servicio ha sido vital para el engrandecimiento educativo de Tamaulipas y de México.

El doctor gobernador inauguró la exposición «Historia, legado y tradición de la Normal Federalizada», en donde JOSÉ GUADALUPE DOMÍNGUEZ LUNA, hizo una amplia explicación de todo el legado histórico de este plantel educativo.

*SI ES CORRECTO destacar que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO, participó en la Mesa de Paz, más reciente y que encabezó el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y ello como un claro testimonio del compromiso con el bienestar y la seguridad de la sociedad de la UAT.

Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el rector Anaya Alvarado presentó los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que inicialmente dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

Destacó ante los integrantes de la mesa que esta iniciativa se perfila como el estudio más completo y detallado desarrollado en la entidad en materia de prevención de riesgos por fenómenos climáticos.

Subrayó que, a través de la Dirección General Técnica y sus centros especializados, el Instituto de Geomática y Gestión Territorial, y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, la academia pone al servicio del estado metodologías de alta precisión y estudios de gran detalle territorial. Lo anterior permite realizar modelaciones sumamente realistas de inundaciones provocadas por lluvias, desbordamientos de ríos y lagunas, así como por marea de tormenta.

Con el desarrollo de este instrumento, la UAT aporta al Gobierno del Estado una herramienta indispensable para la planeación gubernamental y estratégica, la cual trasciende su valor como un logro estrictamente científico.

De acuerdo con lo expuesto por el rector en este encuentro, la implementación de este atlas facilitará la identificación precisa de las zonas con mayor vulnerabilidad dentro del territorio tamaulipeco, al tiempo que permitirá estimar de manera anticipada los posibles daños económicos y materiales asociados a distintos escenarios de inundación.

Asimismo, esta aportación de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, fortalecerá de manera sustancial las tareas conjuntas en materia de prevención y protección civil, robusteciendo los planes de mitigación ante contingencias climáticas.

*PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de sus cumpleaños a SOFÍA YÁÑEZ TORRES, JAIME AGUIRRE, JESÚS RIVERA ZUÑIGA, CAROLINA VIGGIANO, ANTONIO LUCIO SÁNCHEZ y JESÚS ARREDONDO.

El domingo tuvieron pastel y regalos el expresidente municipal de Suelo Riobravense ROGELIO VILLASEÑOR y el afamado caricaturista de Suelo Victorense MIGUEL PARRAS.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

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