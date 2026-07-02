Maki Ortiz pide investigar distribución de medicamentos y fortalecer recursos para el sector salud

Por Diana Alvarado

La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez señaló que uno de los principales retos del sistema de salud en México continúa siendo el desabasto de medicamentos y la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a hospitales, infraestructura y personal médico.

Durante una visita al sur de Tamaulipas, la legisladora, quien se desempeña como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Salud del Senado, aseguró que desde la Cámara Alta impulsará mayores recursos para el sector salud durante la discusión del presupuesto federal.

«Sabemos que todavía faltan medicamentos, falta infraestructura, recursos humanos y que la salud requiere de más recursos. Vamos a seguir luchando para que haya un mayor presupuesto destinado a nuestros hospitales», expresó.

Al ser cuestionada sobre la persistencia del desabasto, especialmente de medicamentos oncológicos, Ortiz consideró necesario revisar qué ocurre en la cadena de distribución.

«Hemos estado reportando que si la presidenta ha informado que los medicamentos se compran y llegan a los estados, entonces hay que investigar qué está pasando cuando se distribuyen y por qué no llegan finalmente a los ciudadanos. Es un tema que debemos revisar», afirmó.

La senadora recordó su experiencia como exsubsecretaria de Salud del Gobierno Federal, etapa en la que, dijo, gestionó recursos para la construcción de diversos hospitales en Tamaulipas, entre ellos el Hospital General «Dr. Carlos Canseco» de Tampico, el Hospital General de Altamira, el Hospital Materno Infantil de Reynosa, el Hospital General Regional No. 270 del IMSS y el Hospital Oncológico de Nuevo Laredo.

En otro tema, Maki Ortiz reiteró que el Partido Verde Ecologista de México, Morena y el Partido del Trabajo mantienen la intención de competir en coalición durante el proceso electoral de 2027, al considerar que esta alianza ha permitido impulsar reformas constitucionales y consolidar programas sociales.

Explicó que el objetivo es mantener la mayoría legislativa para continuar respaldando iniciativas relacionadas con pensiones para adultos mayores, becas educativas y otros programas sociales elevados a rango constitucional.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la presencia del Partido Verde en Tamaulipas, al señalar que esta fuerza política puede impulsar temas prioritarios para la región, como el medio ambiente, la pesca, la energía, el petróleo y el desarrollo turístico.

Finalmente, reconoció que entre las principales preocupaciones de la ciudadanía se encuentran la seguridad, la salud y la generación de empleos, por lo que consideró necesario seguir impulsando políticas públicas que atiendan estas demandas y promuevan un desarrollo más equilibrado en todas las regiones del estado.