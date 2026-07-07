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Comenzará Primera Fase de Construcción de Nichos en Panteón de la Borreguera

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*Se construirán 1400 en un plazo de 90 días

Raúl Gallegos

Alrededor de 1400 nuevos nichos estarán ubicados en el Cementerio de la colonia Borreguera, y se estima que en 90 días deberán estar totalmente terminados, destacó el regidor porteño, Gregorio Pego Cruz

Manifestó, que el proyecto ya tiene una empresa ganadora de la licitación que estará iniciando en las próximas horas dichos trabajos, ya que además contempla la construcción de oficinas, sanitarios y una fachada principal.

Externó, que la obra fue pactada para llevarse a cabo en 90 días con una inversión aproximada a los 7 millones de pesos.

El edil de Morena, dejó claro que la construcción de nichos en ese camposanto situado en la zona norte de Tampico obedece a que ya no hay fosas para venta, además de ser un reclamo de la población en el sentido de contar con un mejor sitio para sus deudos.

Pego, destacó que antes de que culmine el 2026 la ciudad tendrá lista la primera etapa del proyecto, pues en la segunda se contempla la construcción de mil cien nichos más.

Destacó, que desafortunadamente en los cementerios de la Avenida Hidalgo y Tancol la falta de lotes, también es una situación que deberá solucionar el municipio en los próximos años.

«Se va a invertir en la construcción de 1400 nichos en una primera etapa, nosotros queremos que la obra avance y en ese sentido estaremos atentos a su realización y que se hagan bien las cosas», declaró

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