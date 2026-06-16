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No han reportado delitos cometidos a bordo de Uber o Didi en Tamaulipas

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Por: José Medina

El Subsecretario de Transporte en el Estado de Tamaulipas, informó que hasta el momento no se han reportado hechos de inseguridad abordo de Uber o Didi, señaló que hasta el momento no se han presentado situaciones de riesgo en los vehículos a nivel estado.

Por eso se refuerza el registro de los chóferes, ya van mil 200 conductores en Ciudad Victoria registrados.

Asimismo, detalló que la misma aplicación para darte de alta para trabajar te pide el tarjetón obligatorio que ofrece la subsecretaria de transporte público estatal.

Núñez Montelongo señaló que son 20 Uma’s lo que están pagando por el permiso, aunque originalmente eran cien umas en el Gobierno anterior, por eso el gobernador lo bajó a veinte unidades de medidas y actualización, en el orden de los dos mil pesos.

Por otra parte, el servicio de los microbuses en la capital del estado ha aumentado su horario ya hasta las diez de la noche, informó el subsecretario de transporte estatal, Lic. Armando Núñez Montelongo, y sábados, circulando con la mitad de las unidades.

Resarciendo así la demanda de transporte para la base trabajadora que sale en horarios nocturnos, y que tendrían que pagar Uber o Didi.

Reconoció el funcionario que es un nicho de oportunidades, ante la creciente necesidad de las aplicaciones de movilidad, pues al cerrar las corridas a las ocho u antes, la gente con necesidad de micro, y así reconquistar el mercado.

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