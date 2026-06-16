¿QUE NOS ESTA PASANDO EN EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN TAMAULIPAS?
+ ¿ACASO NO TENEMOS LA MADUREZ SUFICIENTE COMO PERSONAS O COMO PANISTAS?
CIUDAD MADERO, TAMPS. JUNIO 16 DE 2026.- DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNAS DEL PARTIDO, ESTAMOS DENTRO DE UN PROCESO INTERNO PARA LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, CIERTO; PERO, MAS QUE LLEVAR A CABO UN PROCESO PARA OBTENER EL BENEFICIO Y PODER DIRIGIR AL PARTIDO Y TENER EL RECONOCIMIENTO DENTRO DEL ESTADO DE CUALES SERIAN LAS MEJORES PROPUESTAS PARA PODER OBTENER EL BENEFICIO DEL VOTO, AL INTERIOR DEL PARTIDO.
HOY TAL PARECE, COMO SI ESTUVIÉSEMOS ANTE UNA CONTIENDA DE CARÁCTER EXTERNO, EN DONDE LAS PROPUESTAS MAS QUE ELLO, SE MIRAN COMO SI FUERAN DENOSTACIONES ENTRE LOS CANDIDATOS DE LOS DIFERENTES PARTIDOS.
NO VEMOS QUE LAS DOS PLANILLAS QUE BUSCAN LLEVAR A CABO EL BENEFICIO DEL TRIUNFO ENTRE LA MILITANCIA, HAGAN PROPUESTAS PROPOSITIVAS EN TORNO A LO QUE HOY EN DÍA SE VIVE EN LA ENTIDAD, SI NO QUE, AL CONTRARIO, SOLO SE DEDICAN A PRETENDER DENOSTAR CON LA MAS MÍNIMA INTOLERANCIA Y CON ELLO MAS QUE BUSCAR EL BENEFICIO DEL VOTO, LO ÚNICO QUE SE PUDIERA OBTENER AL FINAL, SERIA UNA ABSTINENCIA POR PARTE DE LA MILITANCIA.
TAMAULIPAS HOY VIVE EN INCERTIDUMBRE POLÍTICA EN EL ESTADO, POR LO QUE, QUIENES PRETENDEN BUSCAR EL BENEFICIO DEL VOTO AL INTERIOR DEL PARTIDO, DEBERÍAN DE ENFOCAR LAS BATERÍAS Y SEÑALAR CON CRITICAS POSITIVAS, CUAL SERIA LA POSICIÓN DEL PARTIDO EN EL SUPUESTO DE LOS CASOS DE PARTE DE QUIEN OBTENGA EL BENEFICIO DEL TRIUNFO Y ASÍ PODER REPRESENTAR DIGNAMENTE AL PARTIDO, HACIENDO SEÑALAMIENTOS Y LLEVANDO A CABO UNA POLÍTICA DE CRITICA Y CALIDAD HACIA EL GOBIERNO EN TURNO.
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO, REQUIERE DE UNA DIRIGENCIA CON CARÁCTER, CON CERTEZA, PERO SOBRE TODO CON UNA VISIÓN CLARA, DE RESPETO Y HONESTIDAD AL INTERIOR DEL PARTIDO, PARA QUE ASÍ SE PUEDA SALIR AL EXTERIOR Y PODER EJERCER UN ANALISIS CRITICO Y CERTERO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA QUE PREVALECE EN NUESTRO ESTADO.
CONSIDERO COMO PANISTA CON CERCA DEL MEDIO SIGLO DE MILITANCIA, DE SER UNA PERSONA APEGADA A LOS PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DEL PARTIDO, POR LO QUE CONSIDERO, QUE ESTE PROCESO INTERNO DEBE DE LLEVARSE A CABO, CON ORDEN, RESPETO Y CALIDAD, PARA QUE ASI PODAMOS SERVIR DE EJEMPLO Y CON ELLO, LA CIUDADANIA EN NUESTRO ESTADO, NOS PUEDA RECONOCER LA CALIDAD MORAL QUE SIEMPRE NOS HA DISTINGUIDO COMO PANISTAS.
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS”
CAP./ING. GUILLERMO PARRA AVELLO