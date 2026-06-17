ENROQUE

+ CHUCHO PARA GOBERNADOR

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Aunque los simpatizantes de Chucho Nader en Tampico consideran al diputado federal una carta fuerte para pelear la alcaldía porteña en los comicios de 2027, no son pocos aquellos que piensan que lo ideal sería que el ex alcalde disputara la candidatura de gobernador el 2028.

Como se recordará, el legislador tampiqueño participó en el proceso interno por la candidatura del PAN a gobernador el 2022, las encuestas decían que el empresario estaba al frente de las preferencias electorales, sin embargo, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, prefirió imponer a su secretario general, César Verástegui Ostos

Y como casi todos veían venir, menos el jefe del ejecutivo, el partido albiceleste perdió.

El rechazo de los ciudadanos tamaulipecos al mandatario estatal por haber utilizado a Acción Nacional como una empresa personal, entre otros factores, terminaron por impedir la continuidad del abanderado albiazul al frente del gobierno y que, dos años después, además de la gubernatura, perdiera también la mayoría del congreso local y los ayuntamientos más importantes.

A consecuencia de las discrepancias y pugnas provocadas por la terquedad de Cabeza de Vaca de seguir controlando a control remoto desde Texas al partido político, el PAN se encuentra en la inopia, dividido y envuelto en una crisis que no ha podido superar.

En ese escenario, sin Cabeza de Vaca en el gobierno y el descrédito político de la 4T, los panistas piensan que Chucho sería una buena opción para disputar a Morena el gobierno del Estado. El problema es que los chuchistas quieren que el exalcalde dispute primero la presidencia municipal y al año siguiente la gubernatura.

Pero y ¿si pierde?

La gente pregunta, ¿acaso, no tienen otro?, considera que ya es suficiente utilizar el mismo para todo, sobre todo cuando hay condiciones para que el partido designe a un nuevo aspirante.

No deben olvidar que, como le sucedió a la maestra Magdalena Peraza cuando trató de llegar a la presidencia municipal por tercera ocasión los votantes le dieron la espalda, podría ocurrirle igual a Chucho, en cambio, su postulación como candidato a gobernador ahora con el Truko y anticabecistas de su lado ayudaría por lo menos a que fuera un contendiente competitivo.

Mientras tanto, el proceso de la renovación del comité directivo estatal que encabeza Luis René Cantú Galván sigue adelante. Desde el 5 de junio, fecha del arranque oficial de las campañas proselitistas, Omheira López y Gloria Garza recorren la entidad para pedir el voto a los casi diez mil militantes que integran el padrón azul tamaulipeco.

Se había anticipado que Omeheira, que realiza una campaña casa por casa, estaría otra vez en la zona el próximo jueves, pero a última hora se canceló y que Gloria, que prefiere actos grupales, vendrá nuevamente al área metropolitana del sur el 27 de junio.

En Tampico, Madero y Altamira, las apuestas se encuentran dos a uno a favor de la segunda.

En lo que se refiere a la candidatura panista de presidente municipal, unos son de la idea de que debería de postularse otra vez a Carlos Fernández Altamirano, sin embargo, otros proponen al médico Francisco Castañeda Cruz, cuya popularidad entre los electores sugiere que ya es tiempo de que le otorguen al galeno la opción para pelear el gobierno de la ciudad.

A propósito de panistas, la ex secretaria de Bienestar Social durante el gobierno Cabeza de Vaca, Yahleel Abdala Carmona, se encuentra con un pie en prisión.

La ex dirigente estatal del PRI, a la que se acusa de haber efectuado una compra directa de despensas alimenticias por la suma de más de 985 millones de pesos, cuando la ley dispone la adjudicación mediante licitación pública, la tienen en una situación comprometida.

Si, como afirma el Fiscal General, Eduardo Govea Orozco, el proceso penal contra la nativa de Nuevo Laredo se encuentra sólidamente sustentado, el riesgo de que la ex priista termine tras las rejas es muy elevado. jlhbip2335@gmail.com