PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< De alianzas y pronósticos para 2027 y 2030

Cuando estamos a un año de que se celebren los comicios de 2027, que en el caso de Tamaulipas renovará todo, con la excepción del titular del poder Ejecutivo Estatal, Morena ya se decidió a ir en alianza con PT y PVEM en 16 de los 17 estados donde elegirán gobernador. Esto, luego de una pausa titubeante, donde sin duda al calcular “el agua los camotes”, tuvieron que aceptar, que ir sólo sería un riesgo, empezando porque estos dos partidos podían aliarse con los del bando opositor conformado por el PRI, PAN y PRD.

Tamaulipas no forma parte del paquete de 17 estados donde van a renovar a titulares del Poder ejecutivo, sin embargo, el banquete electoral lo constituyen en esa ocasión, 43 ayuntamientos, 36 diputaciones locales (22 de mayoría y 14 plurinominales), 8 diputados federales de mayoría relativa, y plurinominales aún no definidos.

Lo más importante es que, esta elección, es un ensayo de lo que pueden ser los comicios de 2030, donde además de renovarse el, o la titular, de la Presidencia de la república, se elegirán 500 diputados federales, los diputados locales de las 32 entidades federativas y dos mil 478 ayuntamientos o presidencias municipales de todo el país.

De ahí que Morena, el partido mayoritario del momento, está trabajando en todo el país, incluyendo Tamaulipas, celebrando asambleas, tejiendo acercamiento con sus comités municipales y todo aquello que le pueda redituar adeptos y activistas para su causa.

El PAN y el PRI, los vemos adormilados, no sabemos si resignados a una derrota más, o por la falta de recursos, dado que el mayor presupuesto se lo llevó Morena, porque los subsidios se otorgan en base al peso real electoral, dime cuantos votos ganaste y eso es lo que tendrás de subsidio en la próxima elección, eso establece la ley.

Los resultados de la elección de 2027 pueden traer buenos augurios, por una parte, que contribuyan a apuntalar a los partidos contrarios a Morena, en mejores condiciones anímicas o bien, propiciar un ambiente devastador, no sólo en la parte operativa hacia el interior de los institutos políticos, sino en el electorado.

Sin duda 2027 arrojará un pronóstico para 2030, que puede animar al más débil o devastarlo, o bien, puede incentivar el voto ciudadano o apagar el fuego político incipiente. En palabras de Julio César (año 49 a. C), “la suerte estará echada”, cuando dentro de un año tengamos los resultados de los comicios intermedios.

INSTALAN FIDEICOMISO PARA FORTALECER DESARROLLO DE LA UAT. – Se trata de un organismo que tendrá a su cargo la correcta toma de decisiones de los recursos; en este caso la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue un acto, que confirmó el interés de un gobierno por acompañar muy de cerca los desempeños de la máxima casa de estudios, de ahí que, el gobernador Américo Villarreal Anaya atestiguó, el inicio del nuevo instrumento, que representa un modelo ejemplar de gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera en la UAT, el cual establece reglas de operación e inversiones claras de los recursos de la institución educativa para obtener los mejores resultados.

Ahí estuvo el mandatario una vez más, en el seno de la Universidad, para tomar protesta al Comité Técnico del referido Fideicomiso, y presidir la primera reunión ordinaria de este nuevo instrumento, que representa un modelo ejemplar, del que se esperan grandes beneficios para la institución educativa.

El acto tuvo lugar en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, con la asistencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado y de funcionarios universitarios, directivos de los diferentes planteles e integrantes del Patronato Universitario; en ese marco, el gobernador explicó, que la

creación de este fideicomiso, por parte del Gobierno del Estado, es una colaboración creada y fundamentada con el Decreto Gubernamental del 22 de mayo de 2026, y surge como parte de una estrategia humanista, que tendrá un papel de acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente.

Para algunos este acto lo ven como una limitación de la autonomía, no la académica, pero si la jurídica (sus reglas de gobierno) y la económica. La realidad es que las universidades siempre han dependido de los gobiernos federal y estatal, principales aportadores a su financiamiento, y los recursos que reciben los tienen que justificar con documentos (facturas), como todo ejercicio en el gasto público.

Hoy en día, las universidades del país en general han diversificado sus ingresos, por cuotas de recuperación o inscripción, y sobre todo por la realización de trabajos en sus laboratorios y talleres; por elaboración de proyectos y consultorías (servicios tecnológicos a la industria), mientras que las aportaciones federales proveen los gastos de nómina y de operación; y los estatales cubren alrededor del 30 o 35 % de sus recursos en general.