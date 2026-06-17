Obra para Rehabilitar Cerro de Andonegui se Posterga

*La etapa de licitación se declaró desierta debido a que las empresas interesadas no llegaron a la reunión del comité

Raúl Gallegos

La última etapa del recubrimiento del cerro de Andonegui que se ubica por el lado del Bulevar López Mateos resultó desierta, toda vez que los empresarios interesados en participar en la licitación no se hicieron presentes en la reunión del comité de obras, destacó el edil Gregorio Pego Cruz.

El concejal integrante de la comisión de obras públicas en el cabildoz detalló que será en unas semanas más cuando se vuelva a retomar el tema, toda vez que fue lanzada la convocatoria correspondiente para determinar la asignación del proyecto.

Indicó, la importancia de qué el revestimiento del cerro se lleve a cabo con materiales apropiados, y que la empresa esté totalmente capacitada para fructificar esa clase de proyectos.

Declaró, que fueron dos empresas las que no acudieron a la cita del comité de obras, por lo que automáticamente quedarían descartadas para participar en futuras licitaciones.

«Ya no los pueden aceptar, pues si faltaron en la licitación, que nos podemos esperar como municipio cuando ejecuten una obra», resaltó

Pego, enfatizó que dicha obra permitirá que el talud ya no sufra desgajamientos en época de lluvias, y sobre todo que algunas familias se sientan seguras ya que habitan en las faldas del rocoso lugar.

Dejó ver que la próxima reunión del comité se volvería a tocar el punto, aunque dicha obra es necesaria para prevenir cualquier incidente en esta temporada de lluvias.