CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

¿QUE HAY ATRÁS DE COAHUILA?

*. CARMEN LILIA Y SU HAZAÑA FINANCIERA: CERO DEUDA PÚBLICA.

Hay diversas maneras de respaldar un escenario político, como el de la reciente elección de Coahuila. Porque si bien es cierto que la Presidenta Sheinbaum, no apoyó literalmente al gobernador Manolo Jimenez, sí se puede decir que volteó hacia otro lado.

¿Motivos?

Puede obedecer a que lo necesita como aliado opositor y que por otra parte, no pierde gran cosa, en la antesala de un 2027, que mantiene adelante, en la percepción del voto a los estados morenistas. Y la otra razón es que no busca sumar más adversarios, en las proximidades del mundial de futbol.

¿Ejemplo claro de ello? La Guardia nacional se mantuvo al margen, y no intervino para nada, ante las denuncias por los supuestos abusos cometidos en algunas casillas. Y especialmente de la policía estatal.

Hoy, tras el triunfo del PRI en Coahuila, existen dos discursos opuestos; dos rostros que contrastan entre una euforia enloquecida, y una mirada cautelosa y prudente.

Lo primero corre por cuenta del cacique Alito, cuyo triunfo tricolor, tiene efectos de un licor embriagador y ruidoso. Mientras que el gobernador MJ, sabe muy bien que, no se debe hacer escarnio del gigante del presupuesto y las obras federales.

Ciertamente el mérito de revivir al agonizante PRI, no es del corrupto exgobernador de Campeche, mismo que hoy echa las campanas a vuelo. Y se da el lujo de recordarle a su ex aliado el PAN que está cometiendo un grave error, al rechazar las alianzas, rumbo al 2027.

Pero el gobernador Manolo Jimenez trae otros datos. Y nos referimos a una película donde desde un inicio se evidenció la existencia de un eje de coordinación institucional, con el gobierno de Claudia Sheinbaum cuyos frutos están a la vista.

Las consecuencias de este acercamiento entre un gobernador de extracción opositora, y una Presidenta morenista, están a la vista, en materia de infraestructura vial, en trabajo conjunto para solucionar la crisis del agua. Así como en zonas beneficiadas por los programas de bienestar, donde el PRI de Manolo capitalizó para su molino, dichas acciones.

A eso se le llama hacer política de alto nivel. Y saber jugar con las canicas del poder, sin caer en choques estériles y protagonismos aberrantes, como el que acabamos de ver aquí en Tamaulipas en el periodo 2016-2022.

Hablamos de un gobernador panista que perdió el piso, perdió el poder. Y es fecha que se encuentra huyendo de la justicia mexicana en Texas. Ignoramos si se encuentra en calidad de testigo protegido. Lo cierto es que su sexenio texano salió por la puerta de atrás, cuando pudo haber capitalizado su papel como primer alternancia en el estado.

Regresando al tema Coahuila, ahora que MORENA ha denunciado una elección de Estado, denominada “QRgate”, la Presidenta Sheinbaum está asumiendo una postura alejada de la confrontación. Y ha señalando que las quejas deberán resolverse ante los tribunales electorales.

De que le puede servir a Sheinbaum, está buena relación con el gobernador Jimenez? Más adelante ya se verá con mayor claridad. Pero mientras tanto queda claro que la retórica triunfalista de Alito, no es compartida por el político que acaba de meterle carro completo a MORENA.

Por cierto, lo de Coahuila ya se veía venir. Y se perfilaba como una derrota muy estruendosa para el operador Andrés Manuel López Beltrán. Digamos que la elección en el territorio de nuestro vecino norestense era la trampa perfecta, colocada por Palacio Nacional para eliminar del juego político al famoso Andy. Y finalmente lo sacó, porque dicho personaje tuvo que salir días antes de que explotara la bomba electoral. Es fecha que en los temas de las urnas, López Beltrán sigue sin dar una. Lo cierto es que en Coahuila lo arrinconaron, y tuvo que salir huyendo para su burbuja patriarcal, Tabasco.

——-CARMEN LILIA Y SU HAZAÑA FINANCIERA:CERO DEUDA PÚBLICA-

Mientras que las administraciones del PRI y del PAN le heredaron a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, un endeudamiento público de más de 580 millones de pesos, CLCRV dejara la deuda financiera en cero pesos y centavos.

Este es uno de los más grandes retos que el ayuntamiento de Nuevo Laredo se ha echado a cuestas. Concluir el actual ejercicio fiscal 2026, con una administración municipal totalmente liberada de acreedores. Y por lo tanto, con mayor capacidad para incrementar la inversión social, en favor de la población.

En otras palabras, el gobierno neolaredense de Carmen Lilia no sucumbió a la fácil tentación de endeudarse, e incrementar aun más la carga de una administración morosa, heredada por los gobiernos panistas y tricolores. A cambio, redujo los pasivos y pisó el acelerador en la creación de nueva infraestructura pública, así como la instrumentación de programas sociales.

¿El resultado? Carmen Lilia le dejará la vara muy alta a quien la suceda en la alcaldía, con una ciudad sin deuda pública, y finanzas sanas. El algoritmo del ganar- ganar se cuenta solo. Todo ello se traducirá en una alcaldía con una mayor capacidad de inversión, destinada al beneficio de sus más de 440 mil habitantes.