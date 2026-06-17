T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RECONOCE SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59, APOYO DE MARCELO OLÁN A LA EDUCACIÓN

X.- “Lo nombran padrino de la Generación 2023-2026” y, en su representación acudió la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga.

ALUMNOS de la Escuela Secundaria Técnica No. 59 “Rodolfo Treviño Castillo”, reconocieron y agradecieron la solidaridad y compromiso social del Lic. Marcelo Olán Mendoza, “al nombrarlo padrino de la generación 2023-2026” y, destacar especialmente, “el respaldo brindado a los alumnos mediante la donación de animales de granja que, permitió mantener en funcionamiento los talleres agropecuarios de la institución”, confirmándose por ello, “el noble ideal de Marcelo Olán de apoyar de manera firme y solidaria al sector educativo de Reynosa”.

ES importante señalar que, “La distinción fue entregada durante la ceremonia de graduación realizada en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)”, donde los jóvenes estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, “celebraron con marcada armonía y felicidad, la conclusión de una importante etapa académica”.

CABE señalar que, “En representación del Lic. Marcelo Olán Mendoza, a este importante evento educativo acudió la presidenta de la Fundación Marcelo Olán, Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, quien recibió el reconocimiento otorgado por la comunidad educativa en agradecimiento a las acciones que, han beneficiado directamente a los estudiantes”.

DURANTE el evento, directivos de la secundaria hicieron un importante paréntesis, “para recordar uno de los episodios más difíciles que enfrentó la institución cuando fueron robados los animales de granja utilizados por los alumnos en los talleres agropecuarios” que son, la herramienta fundamental para el aprendizaje práctico y el desarrollo de conocimientos técnicos.

SIN EMBARGO, ante esta difícil situación, los funcionarios educativos acudieron ante el Lic. Marcelo Olán para solicitar apoyo y evitar que, decenas de estudiantes vieran afectada su formación. Y, lo más agradable y sorprendente fue que, “La respuesta fue inmediata”, realizando la donación de nuevos animales que, permitieron restablecer las actividades académicas y garantizar la continuidad de las prácticas agropecuarias, confirmándose “el gran sentido humano y el sano y digno deseo del fundador de la Fundación que lleva su nombre”, de quien diremos “se ha distinguido por apoyar causas nobles, justas y dignas, en favor de los estudiantes de la Secundaria Técnica No. 59 “Rodolfo Trevino Castillo de Reynosa”.

Y, Gracias a esta grandiosa aportación, “los alumnos pudieron continuar desarrollando habilidades relacionadas con el manejo y cuidado de especies de granja”, conocimientos que, forman parte esencial de su preparación técnica y que fortalecen su formación integral, de quienes sin duda serán los mejores hombres y mujeres del futuro de Reynosa, de Tamaulipas y México

POR SU parte, la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, en el uso del micrófono con marcado ímpetu y entusiasmo, expresó que, “para la Fundación Marcelo Olán, es motivo de orgullo contribuir al desarrollo educativo de las nuevas generaciones”. Razón por la que, reiteró: “Nos sentimos muy contentos de acompañar a los jóvenes en un momento tan importante como su graduación”. Apuntando que, “La educación transforma vidas y por ello, a través de la fundación, seguiremos respaldando iniciativas que permitan a los estudiantes contar con mejores oportunidades para su desarrollo educativo y profesional”, enfatizó.

ENSEGUIDA la Lic. Salinas Liziaga, “hizo patente su felicitación a los egresados por el esfuerzo realizado durante su etapa de secundaria y los exhortó a continuar preparándose académicamente”.

PORQUE dijo que, “La graduación representa una meta cumplida, pero también el inicio de nuevos retos. Y, por ello, “Los invitamos a seguir estudiando, a prepararse y a trabajar por sus sueños, porque la educación siempre será la mejor herramienta para alcanzar el éxito”, remarcó

FINALMENTE les diré que, directivos de la referida institución educativa manifestaron que, “con este reconocimiento, la comunidad educativa agradeció el apoyo a la Fundación Marcelo Olan quien, hizo posible la recuperación de los talleres agropecuarios y con ello, reafirmaron la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad e iniciativa social, para fortalecer la educación de la juventud reynosense”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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