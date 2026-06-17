Continuará Edil en el PAN Pese a Restricciones Impuestas por el CDM de Tampico

*Señala que será responsable en sus señalamientos futuros

Raúl Gallegos

La regidora del PAN María del Carmen Díaz Barrios, confirmó que continuará siendo militante de ese instituto político, pese a los «candados» que le puso el Comité Municipal en el sentido de no hacer declaraciones a título personal, ni mucho menos salir en defensa de políticos de Morena.

Luego de que la edil porteña albiazul saliera en defensa del Gobernador en una sesión de cabildo quién hace días recibió una andanada de golpeteos por el tema del huachicol, la edil dejó claro que de aquí en adelante será más responsable al momento de emitir una opinión o declaración a los medios de comunicación sobre los temas que competen al gobierno.

Indicó, que tras la reunión sostenida con directivos de su instituto político donde le señalaron puntos específicos de cómo actuar en un gobierno donde son oposición, recalcó que no cerrará los ojos ante los logros que ha tenido el actual trienio en temas específicos.

«No voy a cerrar los ojos en temas específicos como las 15 canchas remodeladas que se usaron en el mundialito social en las colonias y el pago de la deuda o pasivo que arrastraba el municipio», declaró

Díaz, enfatizó que seguirá siendo responsable en sus inquietudes y declaraciones a los medios de comunicación. Quieren que me callé y que diga nada más lo malo, cuándo también hay cosas buenas que ha hecho este trienio”, declaró

Y abundó que «también seguiré siendo responsable con mi silencio. Mi voz cuenta y soy responsable de ello», recalcó

Finalmente, precisó que no tiene pensado abandonar las filas del PAN ni mucho menos afiliarse a Morena, tal como lo han hecho saber algunos de sus detractores políticos.