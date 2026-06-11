Una Tras Otra/ Le tuvieron miedo a Makyto

Por Jesús Hernández García. –El Municipio de Reynosa es una zona minada, no solo por los índices de inseguridad, estadísticamente comprobados, la consecuente disminución del empleo y desmedido saqueo imputado a quienes han detentado el poder en los últimos once años.

Solo el ciego no ve lo que ocurre en el municipio más poblado de Tamaulipas; el Gobierno Federal de CLAUDIA SHEIBAUM y estatal de, AMERICO VILLARREAL ANAYA, han emprendido acciones coordinadas para atenuar el avance del flagelo, la lucha ha sido permanente y se intensifica para lograrlo, la tarea no ha sido fácil.

Quienes han vivido del presupuesto y mantenido sociedades lucrativas tienen datos diferentes, incluso contrarias a las del mismo Gobierno Federal así han vivido y ahora confrontan y debaten las cifras negras.

Organismos defensores de derechos humanos y hasta colectivos indistintos contrastan la narrativa que osados personajes pretenden acallar, sus frecuentes visitas al Dios Baco los hacen extraviarse.

No se trata de ver tempestades donde no las hay, pero resulta una imperante admitir lo que ahí ocurre y sumarse con determinación al esfuerzo de las instituciones para generar condiciones de verdadera paz y pleno desarrollo, como está ocurriendo en las distintas zonas de la geografía tamaulipeca que hoy son referente nacional.

Ya no son permisibles las ambiciones personales ni soportar que perduren, se debe razonar que Reynosa ya no soporta improvisaciones, personajes venidos de corrientes antagónicas que reniegan de sus orígenes e ilusionan conquistar y hacerse del botín.

Reynosa merece un cambio verdadero, MORENA, está impulsando nuevos proyectos, rostros de expresión fresca y con propuestas claras, los otros ya tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon, el poder es efímero y ello lo saben, les debe quedar claro y así entenderlo.

UNA TRAS…CARLOS “MAKYTO” PEÑA ORTIZ, les tenía preparada una celada a manera de “calurosa” bienvenida a los legisladores locales, su “afecto” sería demostrado en la penúltima sesión itinerante.

La característica del recibimiento no se pensaba color de rosa, más bien tornando a guinda, MAKYTO, ha jugado como ha querido, un día despierta abrazando a la 4T y hasta portando sus colores, pero después se viste de verde, al igual que su mentora que en su amplio repertorio ahora dice dar la vida por el partido que regentea el “Mecha Corta” de MANUEL MUÑOZ CANO.

Aunque el tema de seguridad no determinó la finalización de las sesiones itinerantes la sola amenaza de que, con una manifestación, MAKYTO, recibiría la próxima semana a los diputados obligó a tomar la necesaria decisión.

Desde el Gobierno de, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el tema de seguridad le ha pegado a Reynosa, sus efectos aún se padecen, algunos osados lo minimizan y hasta llegan al extremo concebirlos inexistentes., son los mismos que ahora pretenden llegar al poder y se quedarán en el limbo.

1.-UNA TRAS…INSEGURIDAD NO, DESVIO DEL ERARIO SI…El desvío de 6 millones de pesos, como pago destinado por el alcalde, CARLOS “MAKYTO” PEÑA ORTIZ, para trasmitir el partido inaugural de la Copa Mundial de FIFA 2026, debiera obligar, necesariamente, al Congreso Local a indagar su origen.

De no hacerlo se convertiría en cómplice del peor alcalde que ha tenido el municipio más poblado de Tamaulipas, el balón está en la cancha del pastor congresal.

Menos ahora que la Auditoría Superior del Estado ha dado muestras de ser intolerante a las malas prácticas y en eso Reynosa ha mostrado ser experto.

2.-UNA TRAS…PERDIÓ LOS ESTRIBOS Y ALGO MÁS…”yo no te tengo miedo” fue la expresión de quien ya se muestra acorralado y víctima de sus desaciertos; por supuesto que tomo con la debida seriedad la expresión de quien ya se va y por la puerta trasera, como su ex patrón; la resaca lo traicionó, espero y reconsidere su lapidaria expresión.

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