Una Tras Otra/ ¿Quién si se reelige?

Por Jesús Hernández García. –QUERÍAN QUE HABLARAN Y LO HICIERON ASÍ…Entrenadores capitalinos de indistintas disciplinas deportivas aprovecharon el foro legislativo encaminado a crear una Ley de Actividad Física y Deportiva para denunciar rezagos y vicios enquistados.

Uno a uno expusieron sus quejas ante quienes se erigen como los promotores de tan ambiciosa iniciativa, lo hicieron sin el más leve asomo de temor ante eventuales represalias.

Y es que, no solo manifestaron la constante, traducida en pagos, que no salarios, de forma retardada, entrenadores cobrando una especie de beca en el Instituto del Deporte de Tamaulipas como “aviadores”, lo que se suponía ya había sido extirpado desde el sexenio pasado.

También evidenciaron la falta de capacidad para retener a verdaderos talentos del deporte en Tamaulipas, muchos de los cuales optaron por emigrar a entidades donde se les reconocen sus capacidades.

La promotora de dicho foro, CYNTHIA LIZABETH JAIME CASTILLO, se vio en la necesidad de tener que apurar a los ponentes a presentar sus intervenciones, con el pretexto de que iniciaría la sesión ordinaria de este martes.

La legisladora que suspira por alcanzar la candidatura al Gobierno Municipal de MADERO no dimensionó el alcance que tendría el foro por ella organizado, tampoco calculó el nivel de participación ni el sentido de las demandas.

Ahora los participantes en dicho foro esperan que la propuesta de ley para regular la actividad inherente a los entrenadores y sus respectivos emolumentos se conviertan en una realidad y no se traduzca en un tema que alimente campañas políticas.

UNA TRAS…EL ENCARTE Y DESCARTE…En el tema electoral, serán pocos los alcaldes que merezcan y les alcance para ir por su reelección, otros, por su desaseo quedarán descartados, porque llevarlos en la boleta del 2027 condenará a su partido, en este caso a MORENA, al fracaso.

Se confirma que uno de los ediles a los que MORENA impulsará para buscar y lograr la reelección lo es el de Matamoros, ALBERTO GRANADOS FAVILA.

En la encuesta interna del partido de la 4T los números son muy claros y dejan establecido que, BETO GRANADOS, es un cuadro competitivo y, lo más importante, bien evaluado para conservar el poder en el municipio fronterizo.

Además, se establece que en Matamoros no hay quien pudiera competir a MORENA y su principal activo, el PAN está debilitado, el PRI desaparecido del mapa y Movimiento Ciudadano tampoco pinta, aunque podría resucitar a personajes enmohecidos, pretendiendo reactivarse.

En la zona sur, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, será PAN comido, la población lo rechaza por incapaz, manoseo del presupuesto y tener en el abandono al paradisiaco municipio.

Y en Tampico, sin aún declararse interesado en buscar la alcaldía, el PAN con, JESUS NADER, no enfrentaría dificultades para agenciarse la victoria.

Si, MONICA VILLARREAL, pretendiera ir por la reelección encontraría una aplastante derrota, motivada por el desencanto social y el incumplimiento de promesas, eso es lo que se comenta en esa zona apartada de la capital del estado.

Aquí en Victoria la competencia será muy cerrada, MORENA enfrentando al PVEM y estos dos contra MC y el PAN, intentando reverdecer laurales, con un PRI diezmado.

1.-UNA TRAS… ¡LISTA PARA LO QUE VENGA!, ASÍ MAGALY…En Reynosa la diputada, MAGALY DEANDAR ROBINSON se declara lista para lo que venga en el terreno electoral, pero sin distraer su atención del tema legislativo.

La Presienta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Local apretó el paso en el trabajo legislativo, esa es, por el momento, su única prioridad y lo que venga en el espectro electoral se atenderá conforme a los tiempos establecidos en la ley y los que indique su partido, MORENA.

“Primero es lo primero y así lo estamos haciendo” le dijo a uno de los reporteros, DEANDAR ROBINSON, a pregunta formulada, respecto a la fecha en la que deberá pedir licencia para separarse de la diputación local.

Para, MAGALY, el haberse desempeñado como diputada local ha sido una de las experiencias más hermosas que le ha tocado vivir, porque todo el trabajo que se hace impacta directamente a la población tamaulipeca, a la del distrito y a la de su municipio Reynosa.

2.-UNA TRAS…NO TIENEN FORMA DE GANAR, LES DICE VICENTE VERASTEGUI A OMEHEIRA y a PACO DE COSS…Al reaparecer luego de consecutiva ausencia causada por una afección que lo obligó a guardar cama, el diputado local del PAN, VICENTE VERASTEGUI OSTOS, arremetió contra la agonizante dirigencia estatal de su partido de mantener en el padrón al exdiputado federal, ALEJANDRO LLANAS, señalado por sus vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior en respuesta a señalamientos lanzados por la exmagistrada del Poder Judicial de Tamaulipas, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y su compañero de fórmula por la dirigencia del PAN, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, señalando que LLANAS nunca formó parte de la propuesta política encabezada por, GLORIA GARZA y CESAR VERASTEGUI, calificando las acusaciones como una estrategia desgastada ante la proximidad de la elección interna del próximo 5 de julio.

VICENTE VERASTEGUI, aseguró que en cuanto surgieron los cuestionamientos contra LLANAS, este fue descartado de cualquier participación dentro del proyecto que respalda y criticó a que sus adversarios continúen utilizando el tema como argumento de campaña.

“Lo hacen porque no tienen forma de ganar el próximo 5 de julio. Están tratando de afectar una campaña que ha sido propositiva y que cada día suma más apoyos” expresó.

3.-UNA TRAS…PRIMOS, SIN PARQUE Y CON HARTA AMBICIÓN…JOSE BRAÑA MOJICA, no tiene con que competir por la alcaldía de Victoria, los 50 mil votos que presume haber conseguido para llegar a ser diputado federal fue producto de la ola que impulsó, ANDRÉS MANUEL LÓPOZ OBRADOR.

Su trabajo parlamentario no se puede presumir, porque poco o, mejor dicho, nada, ha hecho por la capital de Tamaulipas y pensar en reelegirse sería tanto como asegurar que el PRI ganaría la capital del estado.

En esa tesitura se encuentra, URSULA SALAZAR MOJICA, quien, por igual, desespera para llegar a ser la candidata de MORENA al Gobierno Municipal de Tampico.

Pensemos que, quizá, solo quizá, logre ser la abanderada al Gobierno porteño, pero ganarle al PAN y a quien sea potencial candidato, eso ya es otra cosa y muy distinta, además de imposible.

Suponiendo que, JESUS NADER, busque ir en la boleta por la alcaldía de Tampico, la aún diputada local, me refiero a, URSULA SALAZAR, mordería el polvo, el actual diputado federal la destrozaría en las urnas.

URSULA, ambiciona llegar al poder y su consorte hacer lo mismo, pero en Altamira, como se advierte su hambre de poder no tiene límite y eso lo sabe, bien que lo sabe la población y por ello los rechazará.

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