Morena presume avances en derechos LGBT+ en Tamaulipas

*El regidor de Reynosa Emmanuel Coronado promovió un encuentro entre activistas, legisladores y la secretaria nacional de Diversidad de Morena para fortalecer la agenda de inclusión.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

El regidor de Reynosa, Emmanuel Coronado Zamora, sumó fuerzas con la dirigencia nacional de Morena y el Poder Legislativo para blindar y acelerar la agenda de derechos de la comunidad LGBT+ en Tamaulipas.

El funcionario participó este martes 23 de junio en una mesa de trabajo estratégica en la sede del Congreso Local junto a Almendra Negrete, secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena, y el presidente de la Junta de Gobierno de la legislatura, Humberto Prieto Herrera, con el fin de examinar las reformas vigentes en favor de la diversidad sexual.

Además, asistieron Lupita Gómez, presidenta del partido en el estado, y las diputadas locales Lucero Deosdady Martínez y Eva Reyes. Durante la reunión se analizaron los avances y se trazó la ruta jurídica para resolver las tareas pendientes en materia de inclusión social, seguridad y certeza legal para esta población.

Coronado reconoció el respaldo del líder parlamentario, Humberto Prieto, por abrir las puertas al diálogo directo entre los colectivos y las autoridades.

Asimismo, destacó el impulso de las diputadas Martínez y Reyes, quienes promueven iniciativas cruciales para erradicar la desigualdad, al tiempo que aplaudió el compromiso de la dirigente Lupita Gómez en la apertura de espacios políticos.

Acompañado por la activista Denisse Mercado Palacios, el regidor reynosense reiteró que la prioridad es articular el trabajo entre los liderazgos nacionales y locales.

El objetivo final es consolidar un marco legal que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la diversidad sexual en todo Tamaulipas, un estado que muestra avances, pero que aún enfrenta retos legislativos urgentes para alcanzar la igualdad plena.