2500 Familias de Tampico Viven en Zonas de Riesgo por Desgajamiento de Taludes y Anegaciones

*Ya terminó el proceso de notificaciones en las colonias que están inmersas en esa problemática de muchos años

Raúl Gallegos

2500 familias fueron notificadas formalmente por Protección Civil de Tampico para que continúen conscientes de que habitan en zonas de peligro por anegaciones o desgajamiento de taludes.

Fue el encargado de esa dependencia local, José Antonio Marín Flores, quien recordó que la temporada de lluvias comenzó de manera insistente en la zona, y con ello la necesidad de estar al pendiente de esas zonas de la ciudad.

Manifestó, que el objetivo de ese programa anual de notificaciones es que las personas recuerden que al tornarse complicados los fenómenos hidrometeorológicos, existe la posibilidad de evacuar las viviendas e ir a una zona de seguridad o los llamados refugios temporales.

Dijo, que esa clase de avisos se entregan año con año en las colonias como la Vicente Guerrero(Moscú) Morelos, Sauce, Sembradores de la Amistad, Pescadores, Golfo, Tamaulipas y otras más que están cerca de cuerpos de agua.

Marín, enfatizó que en el rubro de familias que habitan en las faldas de los cerros, también se realizó la misma actividad en Andonegui y Torreón, dónde hay el riesgo latente de desgajamientos.

«Lo hicimos casa por casa con el fin de que prevalezca la conciencia y la información de que están en una zona de riesgo», declaró

El funcionario porteño, resaltó que el paquete de notificaciones incluye también a dueños de edificios viejos e históricos, que al menor reblandecimiento por las lluvias corren el riesgo de venirse abajo, con un peligro real sí hay personas cerca.