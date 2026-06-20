A MI MANERA

Por Tello Montes

86 rémoras, fuera

Cuando el INE abrió la puerta para la creación de nuevos partidos políticos, de inmediato aparecieron 89 organizaciones con la mano estirada. No por amor a la democracia, sino porque en México la política también se ha convertido en un negocio muy rentable: vivir de las prerrogativas, colgarse del presupuesto y pegarse a la chiche del dinero público.

Pero la realidad está poniendo a cada quien en su lugar.

De las 89 agrupaciones que soñaban con convertirse en partido político nacional para participar en la elección de 2027, apenas tres tienen alguna posibilidad real de obtener el registro. Sí, leyó usted bien: de 89, solamente tres.

Los que podrían colarse son Construyendo Sociedades de Paz (CSP), que eventualmente sería el partido Paz; Somos México (SMX), impulsado por exfuncionarios electorales; y México Tiene Vida,

agrupación vinculada a organizaciones cristianas evangélicas.

Todos los demás prácticamente quedaron en el camino.

El propio INE ya les puso un ultimátum: cualquier irregularidad en sus asambleas, falta de quórum, delegados mal acreditados o inconsistencias en los padrones será motivo suficiente para invalidar el proceso. En otras palabras, el instituto les está diciendo: “No cualquiera entra al club”.

Y qué bueno.

Porque el país ya tiene suficientes partidos políticos. Ahí están los seis que ya viven del presupuesto: Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT. La pregunta es si México necesita más siglas o mejores partidos.

La proliferación de organizaciones que cada seis años aparecen como hongos después de la lluvia sólo confirma una triste realidad: muchos ven en la política una forma de acceder a recursos públicos sin construir verdaderas causas ciudadanas.

Por eso, que de 89 aspirantes sobrevivan únicamente tres es una especie de depuración natural de la política mexicana. El presupuesto no es una piñata ni la democracia un negocio de franquicias.

En unos meses sabremos si Paz, Somos México y México Tiene Vida logran cruzar la aduana del INE y se convierten en los partidos siete, ocho y nueve del escenario nacional.

Pero una cosa ya quedó clara: la chiche del presupuesto no alcanza para todas las remoras que querían vivir pegadas al erario.

EN OTRO TEMA…, El gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya sigue dando pasos firmes para convertir a Tamaulipas en una potencia logística del Golfo de México. Con una inversión superior a los 190 millones de pesos, la modernización del Puerto Norte de Matamoros deja de ser un proyecto pendiente para convertirse en una realidad que abrirá nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo.

Las obras de infraestructura impulsadas por la administración estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, fortalecen la competitividad de la entidad y colocan a Matamoros como un punto estratégico para el desarrollo económico nacional.

El Puerto Norte comienza a consolidarse como una nueva puerta de entrada para el crecimiento de Tamaulipas, demostrando que la visión de largo plazo y la inversión en infraestructura son clave para construir un estado más fuerte, moderno y con mayores oportunidades para las futuras generaciones.

POR OTRA PARTE…, La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, fortalece su crecimiento académico con la apertura de 14 nuevas opciones educativas, la expansión de preparatorias y el impulso a programas cien por ciento en línea, con lo que proyecta incrementar su matrícula en los próximos años.

Actualmente, la UAT supera los 42 mil estudiantes y busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior y superior con nuevas carreras, infraestructura educativa y modalidades flexibles para jóvenes y personas que trabajan.

Entre los proyectos destacan la consolidación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, la apertura de la Preparatoria General de Tampico con énfasis en Música y Arte, nuevas carreras en Reynosa y el fortalecimiento del Bachillerato Virtual y las licenciaturas en línea.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso de acercar una educación de calidad, incluyente e innovadora, formando más profesionales y ampliando las oportunidades de desarrollo para las y los tamaulipecos.

Y PARA CERRAR…, De la mano del gobierno municipal que encabeza el alcalde Alberto “Beto” Granados, el Sistema DIF Matamoros, presidido por Anita de Granados, continúa consolidando una política de atención cercana y humana a través del programa “Martes en Tu Colonia”, llevando servicios gratuitos y de asistencia social directamente a la ciudadanía.

Con módulos de consulta médica, farmacia, atención dental, asesoría jurídica y el Mercadito a Bajo Costo, el organismo brinda apoyos que contribuyen a la salud, el bienestar y la economía de las familias matamorenses.