Américo y María de Villarreal ponen en marcha los Corredores de la Salud 2026

*La iniciativa forma parte del programa Lazos del Bienestar que opera con acciones comunitarias en 12 polígonos de 10 municipios de atención prioritaria en Tamaulipas

Tula, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, pusieron en marcha los Corredores de la Salud 2026 del programa Lazos del Bienestar, una iniciativa que busca acercar servicios de salud y atención integral a las familias que habitan los polígonos de atención prioritaria de esta estrategia.

Durante la jornada se ofrecieron servicios de valoración audiológica, inscripción al IMSS Bienestar, orientación alimentaria, expedición de certificados médicos, tratamiento de linfedema, consulta nutricional, módulos de vacunación, consulta general y dental, planificación familiar, salud materna, salud integral de la mujer y el examen preventivo iBreast Exam para la detección oportuna del cáncer de mama.

Como parte de la visita, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, recorrieron cada uno de los módulos instalados para brindar atención a las personas asistentes y entregaron personalmente aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas, andadores con asiento y bastones a beneficiarios del polígono, refrendando su compromiso de mantener una atención cercana y humanista.

También se brindaron servicios de expedición de actas de nacimiento con un descuento del 50 por ciento, entrega de aparatos funcionales, recepción de solicitudes de apoyos diversos y atención por parte del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

Los servicios fueron proporcionados por personal del Sistema DIF Tamaulipas, IMSS Bienestar Tamaulipas y la Secretaría de Salud, en una suma de esfuerzos institucionales para acercar la atención médica y preventiva a la población de atención prioritaria.

Las actividades se llevaron a cabo en los terrenos de la feria del municipio de Tula, donde la estrategia Lazos del Bienestar impacta a más de 10 mil personas de la cabecera municipal mediante acciones integrales de salud, asistencia social y desarrollo comunitario.

Lazos del Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF Tamaulipas que opera en 12 polígonos de atención prioritaria distribuidos en 10 municipios de la entidad, donde se implementan acciones comunitarias orientadas a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias.

Como parte de esta estrategia, durante 2026 se desarrollan cuatro Corredores de la Salud en los polígonos de la cabecera municipal de Tula, Loma Alta en San Fernando, Los Prados en Altamira y Moscú en Tampico.

Estas jornadas integrales acercan de manera gratuita servicios médicos, preventivos y de asistencia social, reafirmando el compromiso humanista del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas de trabajar por el bienestar de las familias.