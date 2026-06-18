Revisan fallas y necesidades del Tribunal de Disciplina Judicial en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 18 de junio. – Las condiciones de operación del Tribunal de Disciplina Judicial fueron revisadas durante una visita de supervisión realizada por autoridades del Poder Judicial de Tamaulipas, con el objetivo de detectar necesidades y áreas de oportunidad para fortalecer su funcionamiento interno.

La Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, acudió al órgano judicial acompañada por la Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la Magistrada Ludivina Aldape Garfias, para conocer directamente las condiciones de trabajo del personal y los retos que enfrenta esta instancia.

Durante el recorrido se analizaron aspectos relacionados con la infraestructura, los espacios laborales, las herramientas disponibles y el equipamiento requerido para que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada.

El acercamiento permitió identificar necesidades operativas y puntos de mejora dentro del órgano judicial, con la finalidad de impulsar acciones que contribuyan a fortalecer sus procesos internos y mejorar sus condiciones de desempeño.

La supervisión forma parte del seguimiento que realiza el Poder Judicial de Tamaulipas en sus diferentes áreas, buscando atender requerimientos específicos y generar mejores condiciones para el desarrollo de las funciones institucionales.

El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene sus actividades como parte de la estructura judicial estatal, en un proceso de fortalecimiento orientado a mejorar sus herramientas de trabajo y su capacidad operativa.

Con esta revisión, las autoridades judiciales refrendaron el compromiso de consolidar un Poder Judicial más eficiente, transparente y basado en principios de responsabilidad y ética pública.