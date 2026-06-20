AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

LO QUE NO HACE EL GOBIERNO, LO HACE LA FIFA

NO SE QUIERE PONER LA VERDE

A MÉXICO TODAVÍA NO, SIGUE CUBA

*Ahora si se le vio radiante, sonriente y de muy buen humor durante su mañanera pueblerina desde Palacio Nacional a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, y no porque su gobierno haya realizada alguna acción en contra de los cárteles de la droga o que ya están bien surtiditos de medicamentos los centros de salud gubernamentales.

No, nada de eso, se le vio con chispa y con una sonrisa de oreja a oreja porque ganó, muy a huevo y por un error, el seleccionado mexicano que el jueves por la tarde-noche despachó a Corea del Sur, por la mínima diferencia en Guadalajara dentro de la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

“Pura felicidad”, casi gritó desde su pulpito mañanero al iniciar su conferencia palera.

Y envió un mensaje a los seleccionados: “Sigan creyendo en ellos mismos, y crean en su pueblo, porque representan lo mejor de México; cuando le entregué la bandera a Ochoa le dije que siempre piensen en su país, siempre llévenlo en el corazón”.

Mientras México siga adelante en el Mundial, serán solo sonrisas y rostros radiantes, y que bueno porque lo que no está resolviendo el Gobierno Federal lo está resolviendo la FIFA con esta justa mundialista.

*EN SUELO Neolaredense el Gobierno Municipal que preside CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, continúa impulsando una de las estrategias de apoyo más importantes para las nuevas generaciones a través de programas de becas dirigidos a estudiantes, deportistas y artistas.

Una política pública centrada en la justicia social, la inclusión y el fortalecimiento del talento local,

Como parte de este compromiso, Carmen Lilia informó los resultados de la Beca “Juntos por el Talento Deportivo 2026”, programa que este año alcanzará una cifra histórica al otorgar 427 apoyos a deportistas y entrenadores Neolaredenses, fortaleciendo el desarrollo del deporte y reconociendo a quienes ponen en alto el nombre de la ciudad en competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.

Afirmó la alcaldesa Canturosas Villarreal: “Invertir en el deporte es invertir en la transformación de nuestra sociedad; cada beca representa una oportunidad para que nuestros atletas sigan persiguiendo sus sueños, desarrollen su talento y se conviertan en orgullo de Nuevo Laredo; vamos a seguir respaldando a nuestra juventud porque creemos en su capacidad para construir un mejor futuro para todos”.

Este año fueron seleccionados 427 beneficiarios, superando ampliamente los resultados obtenidos en 2025, cuando se otorgaron 300 becas deportivas con una inversión de 5 millones de pesos. El incremento representa un crecimiento de más del 40 por ciento en el número de apoyos entregados, consolidando a este programa como uno de los más importantes para el impulso del talento deportivo local.

Y a pasarla bien el próximo domingo ya que van a sr apapachados en grande los papás con motivo del “Día del Padre”, un evento gratuito preparado para reconocer y celebrar a quienes son ejemplo de esfuerzo, dedicación y amor en el hogar.

La cita es en parque “Viveros”, a partir de la una de la tarde.

*Y OTRA VEZ el tesorero municipal de Suelo Riobravense MIGUEL PICASSO, no se puso la verde.

Nuevamente con su saco, mientras el alcalde MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO con la playera del seleccionado mexicano bien puesta al igual que NICOLÁS ROMERO, AGUSTIN RICARIO, JOSUÉ MACÍAS RÍOS.

Tampoco llevó la verde ANWAR VIVIÁN.

Ojalá que para el siguiente partido Miguel Ángel le regale una playera a su tocayo, para que no desentone.

*TODAVÍA no le toca a México, es el turno de Cuba, esto último aseguró el presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP.

El gobierno gringo prepara una andanada de sangre y fuego en contra de Cuba, algo similar con lo que hizo ya varios meses en Venezuela cuando se trajo a garrotazos a NICOLÁS MADURO, que hoy debe estar madurando en una cárcel gringa.

Muchos se imaginan que el ataque, si es que se da, será más fácil que el de Venezuela.

Dijo Donald en tono burlón, fil a su estilo: “Bueno, la diferencia es que Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene un buen terreno y una hermosa costa”.

Mientras puede dormir tranquila la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, poro que no se confíe porque en una de esas nos caen con todo los gringos.

*VIAJÓ a la ciudad de Guanajuato el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO, para participar en la LXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Ello dentro del marco del fortalecimiento de las alianzas estratégicas, la calidad académica y la vinculación nacional.

Presentes el secretario general ejecutivo de la Asociación LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLASENCIA; la rectora anfitriona CLAUDIA SUSANA GÓMEZ LÓPEZ; el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural CARLOS IVÁN MORENO ARELLANO; la directora general de Becas y Apoyos de la SECIHTI, LIZA ELENA ACEVES LÓPEZ; y la directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior MARÍA JOSÉ RHI SAUSI GARAVITO.

Las y los líderes de las 275 instituciones asociadas sumaron esfuerzos para consolidar acuerdos enfocados en el desarrollo académico de las presentes y futuras generaciones.

El rector Anaya Alvarado, destacó la trascendencia de sumarse a este órgano de deliberación nacional y refrendó la convicción de la UAT de trabajar de manera conjunta, mediante el diálogo permanente y el intercambio de experiencias con sus homólogos de todo el país para responder con éxito a los grandes desafíos de la educación superior en México.

Su participación en esta asamblea general reafirma el compromiso de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas por consolidar una comunidad universitaria fuerte, incluyente y firmemente vinculada con el desarrollo social y científico de la nación.

*PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este viernes con motivo de sus cumpleaños a: ANTONIO ESPINO, EGIDIO TORRE, y JOSÉ LUIS ESPINO.

El sábado le toca al tío ROBERTO FLORES, al amigo periodista ROBERTO JAVIER PÉREZ, JORGE IRUEGAS y LUIS DANIEL PALMILLAS.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com