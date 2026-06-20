PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Dichos y “moches”, envuelven a Tamaulipas

La regla de oro en el manual de operaciones de cualquier político de cierto nivel, es mantener siempre las manos limpias, para ello buscar a alguien que haga el trabajo sucio, que a veces es necesario. Pero también, la prudencia, en la administración del poder son indispensables, y sobre todo no rodearse de elementos ineptos, que requieren de la sombra protectora del “jefe” para dar resultados.

Lo anterior tiene ver con el conflicto generado por la denuncia de un empresario de nombre Israel Alejandro Valdez Sánchez, propietario del Grupo Dalca, que se dice víctima de una presunta extorsión, y acusa a Felipe Salinas Mansur, elemento cercano a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador, de exigirle un “moche”.

El dinero fue solicitado presuntamente a cambio de mantener un contrato para distribuir 1.7 millones de despensas en los 43 municipios del estado. Al negarse a pagar un soborno por 110 MDP, el empresario afirma haber sufrido la cancelación repentina de sus contratos y el inicio de un cerco financiero y persecución política en su contra.

A nuestro ver estas acusaciones son difíciles de comprobar. La cancelación de los contratos, que quizá fue “la no asignación de contratos”, porque si hubiera “incumplimiento”, tendría una sanción administrativa y el susodicho la estaría festejando sin hacerla de “tos”, la verdad, no creemos que el gobierno se exponga a esos ejercicios por el alto costo que representa.

Por cierto, el número de las pretendidas despensas es muy significativo, por no decir que muy alto; porque de acuerdo al INEGI, Tamaulipas tiene 3,527,735 habitantes, ojo, no familias. Eso quiere decir que, con un millón 700 mil despensas, uno de cada dos habitantes aproximadamente (o el 48% para ser más precisos), estaría recibiendo una despensa, pero ese es otro tema.

La cuestión es que no podemos dejar de comentar que el citado, Felipe Salinas Manzur, ya ha estado involucrado en otros eventos a través de una empresa de las que se clasifica como fantasma, que facturó durante el gobierno del alcalde Xicoténcatl González Uresti, cuestión de que le pregunte a Google, sobre “la danza” de 50 millones de pesos destinada a la procesadora GOSACA, S.P.R. de R.L. de C.V. que fue constituida por Salinas Mansur y Yasmín Mansur.

En fin, el tema ha escalado espacios en medios de comunicación de proyección nacional, estaremos atentos al desenlace.

FINANZAS DEL ESTADO AVANZA EN TRANSPARENCIA. – Con un saldo a favor, la Secretaría de Finanzas del Estado, presentó mejoras en el control interno, en la gestión de riesgos y digitalización de esa dependencia, y con avances en los programas presupuestarios del Gobierno de Tamaulipas, consolidando sus desempeños bajo los compromisos de transparencia y modernización que se han fijado.

Para el efecto se practica una evaluación periódica de resultados, así como la implementación de mecanismos de supervisión, de esto quedó constancia, en la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que estuvo presidida por el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González.

En esta ocasión fue presentado el desempeño institucional, que incluyó el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la gestión de riesgos, el uso de tecnologías de la información y el cumplimiento de principios de ética pública dentro de la administración estatal. Asimismo, se dieron a conocer los avances de los programas presupuestarios, con resultados favorables conforme a los indicadores establecidos para el periodo evaluado.

UNEN FUERZAS PARA ERRADICAR TRASMISOR DEL DENGUE. – El enemigo no es pequeño, de ahí que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, unen fuerzas para combatir el mosco transmisor del dengue. Su combate requiere desde luego la participación de los habitantes, para no crear focos donde por el estancamiento del agua se generen las larvas de estos insectos.

En esta ocasión, autoridades sanitarias del Estado, Secretaría de Bienestar Social de la federación y el gobierno de Victoria, acordaron en su 4ta. sesión de la Mesa de Salud Municipal, intensificar esfuerzos y estrategias para proteger la salud de la población del virus del dengue.

Esta alianza fue suscrita en la sala de Cabildo con la participación del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; la directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Julita Portilla, y el delegado de Programas Federales del Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez.

«La salud es un tema que nos une, cuando se trata de proteger la vida y el bienestar de nuestra gente el trabajo debe ser siempre coordinando”, expresó el alcalde Gattás, quien reconoció el esfuerzo de todas las instancias para trabajar como un solo equipo, de eso dejó constancia en su mensaje de apertura.